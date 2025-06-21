Conférence Les criminels au Moyen-Age en Bas Poitou Les Amis du musée vendéen Salle Saint Médard Fontenay-le-Comte
Conférence Les criminels au Moyen-Age en Bas Poitou Les Amis du musée vendéen Salle Saint Médard Fontenay-le-Comte dimanche 15 mars 2026.
Conférence Les criminels au Moyen-Age en Bas Poitou Les Amis du musée vendéen
Salle Saint Médard 110 rue de la Villa Gallo-romaine Fontenay-le-Comte Vendée
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-15 17:00:00
fin : 2026-03-15
Date(s) :
2026-03-15
Les Amis du Musée vous invite à leur traditionnelle conférence du dimanche !
Conférence par Jacques Chauvet
Salle de Saint-Médard
—————–
Tarif Entrée 5€, gratuite pour les adhérents
Tél 06 52 52 35 47
amisdumuseeflc.onlc.fr .
Salle Saint Médard 110 rue de la Villa Gallo-romaine Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 52 52 35 47
English :
The Friends of the Museum invite you to their traditional Sunday lecture!
German :
Die Freunde des Museums laden Sie zu ihrem traditionellen Sonntagsvortrag ein!
Italiano :
Gli Amici del Museo vi invitano alla loro tradizionale conferenza domenicale!
Espanol :
Los Amigos del Museo le invitan a su tradicional conferencia dominical
L’événement Conférence Les criminels au Moyen-Age en Bas Poitou Les Amis du musée vendéen Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2025-06-21 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin