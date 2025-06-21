Conférence Les criminels au Moyen-Age en Bas Poitou Les Amis du musée vendéen Salle Saint Médard Fontenay-le-Comte

Conférence Les criminels au Moyen-Age en Bas Poitou Les Amis du musée vendéen

Salle Saint Médard 110 rue de la Villa Gallo-romaine Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2026-03-15 17:00:00

fin : 2026-03-15

2026-03-15

Les Amis du Musée vous invite à leur traditionnelle conférence du dimanche !

Conférence par Jacques Chauvet

Salle de Saint-Médard

Tarif Entrée 5€, gratuite pour les adhérents

Tél 06 52 52 35 47

amisdumuseeflc.onlc.fr .

Salle Saint Médard 110 rue de la Villa Gallo-romaine Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 52 52 35 47

English :

The Friends of the Museum invite you to their traditional Sunday lecture!

German :

Die Freunde des Museums laden Sie zu ihrem traditionellen Sonntagsvortrag ein!

Italiano :

Gli Amici del Museo vi invitano alla loro tradizionale conferenza domenicale!

Espanol :

Los Amigos del Museo le invitan a su tradicional conferencia dominical

