Conférence : Les dernières recherches sur Iliazd, Mediathèque Alphonse Daudet – Espace Atelier, Alès
samedi 3 octobre 2026 · Mediathèque Alphonse Daudet - Espace Atelier · Alès
Informations pratiques
Conférence : Les dernières recherches sur Iliazd Samedi 3 octobre, 16h00 Mediathèque Alphonse Daudet – Espace Atelier Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Le domaine d’intérêt de Iuliia Maklygina – chercheure et enseignante à Paris 8 – se situe à l’interface entre la littérature et l’art. Ses recherches universitaires actuelles explore le rôle d’Iliazd en tant qu »architecte du livre ».
Elle partagera avec le public le fruit de ses recherches sur Iliazd.
Enfin, François Mairé, président de l’Iliazd Club, présentera le dernier carnet de l’Iliazd Club. C’est l’occasion d’évoquer cette société savante, créée en 1990.
Conférence en partenariat avec les Amis du musée
Mediathèque Alphonse Daudet – Espace Atelier 24 rue Edgar Quinet, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie
Iulia Maklygina et François Mairé
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