Laval

Conférence Les émotions du jeune enfant à la lumière des neurosciences

25 Quai André Pinçon Laval Mayenne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 20:30:00

fin : 2026-06-04 22:30:00

Date(s) :

2026-06-04

La conférence est organisée avec le soutien du Pacte des solidarités de l’enfance et de la Préfecture de la région Pays de la Loire.

Comment se construisent les émotions chez le jeune enfant ? À travers le regard des neurosciences, une conférence propose d’éclairer les mécanismes du développement émotionnel dès le plus jeune âge. Un rendez-vous accessible aux parents, professionnels et curieux, pour mieux comprendre les besoins des tout-petits et adapter les pratiques éducatives.

La conférence Les émotions du jeune enfant à la lumière des neurosciences aura lieu le jeudi 4 juin, de 20h30 à 22h30, au Cinéville (25, quai André Pinçon). L’entrée est fixée à 5 €.

Elle sera animée par Héloïse Junier, docteure en psychologie du développement (Université Paris-Cité), intervenante en crèche et membre du comité scientifique du Référentiel national de la qualité d’accueil du jeune enfant. .

25 Quai André Pinçon Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

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English :

The conference is organized with the support of the Pacte des solidarités de l’enfance and the Préfecture de la région Pays de la Loire.

L’événement Conférence Les émotions du jeune enfant à la lumière des neurosciences Laval a été mis à jour le 2026-04-28 par LAVAL TOURISME