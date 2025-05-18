Laval

Visite jardin au naturel

35 Rue Solférino Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 18:00:00

fin : 2026-06-04 19:30:00

Date(s) :

2026-06-04

Convivialité, échange, curiosité, passion sont les maîtres-mots de ces moments de découverte et de partage autour du jardinage au naturel.

Gratuit Inscription obligatoire

Les jardins au naturel s’ouvrent à vous !

Ces visites permettent aux jardiniers et jardinières de transmettre aux publics leurs pratiques d’un jardinage respectueux de l’environnement.

Gratuit Inscription obligatoire .

35 Rue Solférino Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 53 74 11 05 romain.porcher@agglo-laval.fr

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English :

Conviviality, exchange, curiosity and passion are the key words of these moments of discovery and sharing around natural gardening.

Free Registration required

L’événement Visite jardin au naturel Laval a été mis à jour le 2026-05-06 par LAVAL TOURISME