Visite jardin au naturel Laval
Visite jardin au naturel Laval jeudi 4 juin 2026.
Laval
Visite jardin au naturel
35 Rue Solférino Laval Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 18:00:00
fin : 2026-06-04 19:30:00
Date(s) :
2026-06-04
Convivialité, échange, curiosité, passion sont les maîtres-mots de ces moments de découverte et de partage autour du jardinage au naturel.
Gratuit Inscription obligatoire
Les jardins au naturel s’ouvrent à vous !
Ces visites permettent aux jardiniers et jardinières de transmettre aux publics leurs pratiques d’un jardinage respectueux de l’environnement.
Gratuit Inscription obligatoire .
35 Rue Solférino Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 53 74 11 05 romain.porcher@agglo-laval.fr
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English :
Conviviality, exchange, curiosity and passion are the key words of these moments of discovery and sharing around natural gardening.
Free Registration required
L’événement Visite jardin au naturel Laval a été mis à jour le 2026-05-06 par LAVAL TOURISME
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