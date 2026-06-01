Conférence les enluminures celtes Aubigny-sur-Nère
Conférence les enluminures celtes Aubigny-sur-Nère vendredi 19 juin 2026.
Aubigny-sur-Nère
Conférence les enluminures celtes
Centre d’interprétation de l’Auld Alliance Aubigny-sur-Nère Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:30:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Conférence de Marie Jacob-Yapi, Maitresse de conférences en histoire médiévale à l’université de Rennes 2
Les monastères écossais , irlandais et anglais se spécialisent au Moyen-Age dans la production de magnifiques manuscrits enluminés. Découvrez un univers fascinant d’entrelacs, de triskèles et de figures géométriques et fantastiques, issus de la culture traditionnelle celtique. .
Centre d’interprétation de l’Auld Alliance Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 6 79 94 32 00
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English :
Lecture by Marie Jacob-Yapi, lecturer in medieval history at the University of Rennes 2
L’événement Conférence les enluminures celtes Aubigny-sur-Nère a été mis à jour le 2026-06-12 par OT SAULDRE ET SOLOGNE
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