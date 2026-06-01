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Conférence Les moissons du ciel 30 ans d’archéologie aérienne Prieuré Saint-Etienne Guer

Conférence Les moissons du ciel 30 ans d’archéologie aérienne Prieuré Saint-Etienne Guer samedi 13 juin 2026.

Lieu : Prieuré Saint-Etienne

Adresse : Lieu dit Saint-Etienne

Ville : 56380 Guer

Département : Morbihan

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Tarif :

Guer

Conférence Les moissons du ciel 30 ans d’archéologie aérienne

Prieuré Saint-Etienne Lieu dit Saint-Etienne Guer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Samedi à 18h Conférence
Les moissons du ciel 30 ans d’archéologie aérienne
Par Philippe Guigon, Maurice Gautier et Gilles Leroux
Gratuit accès libre

Longtemps réputées impropres à la détection aérienne, les contrées armoricaines s’inscrivent aujourd’hui parmi les plus prolifiques d’Europe, grâce à la quête photographique d’un trio de chercheurs, se soldant par la découverte de milliers de sites oubliés.

Saison après saison, les prospecteurs aériens, tels des butineurs de l’histoire, reprennent leur envol dans l’espoir toujours renouvelé d’effectuer de prolifiques récoltes, s’inscrivant à leur manière dans le cycle en apparence immuable des moissons.

Un verre sera offert à l’issue de la présentation pour prolonger les échanges dans la convivialité.   .

Prieuré Saint-Etienne Lieu dit Saint-Etienne Guer 56380 Morbihan Bretagne +33 7 83 55 53 11 

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English :

L’événement Conférence Les moissons du ciel 30 ans d’archéologie aérienne Guer a été mis à jour le 2026-05-30 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande

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