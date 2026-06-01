Conférence Les moissons du ciel 30 ans d’archéologie aérienne Prieuré Saint-Etienne Guer
Conférence Les moissons du ciel 30 ans d’archéologie aérienne Prieuré Saint-Etienne Guer samedi 13 juin 2026.
Guer
Conférence Les moissons du ciel 30 ans d’archéologie aérienne
Prieuré Saint-Etienne Lieu dit Saint-Etienne Guer Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Samedi à 18h Conférence
Les moissons du ciel 30 ans d’archéologie aérienne
Par Philippe Guigon, Maurice Gautier et Gilles Leroux
Gratuit accès libre
Longtemps réputées impropres à la détection aérienne, les contrées armoricaines s’inscrivent aujourd’hui parmi les plus prolifiques d’Europe, grâce à la quête photographique d’un trio de chercheurs, se soldant par la découverte de milliers de sites oubliés.
Saison après saison, les prospecteurs aériens, tels des butineurs de l’histoire, reprennent leur envol dans l’espoir toujours renouvelé d’effectuer de prolifiques récoltes, s’inscrivant à leur manière dans le cycle en apparence immuable des moissons.
Un verre sera offert à l’issue de la présentation pour prolonger les échanges dans la convivialité. .
Prieuré Saint-Etienne Lieu dit Saint-Etienne Guer 56380 Morbihan Bretagne +33 7 83 55 53 11
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English :
L’événement Conférence Les moissons du ciel 30 ans d’archéologie aérienne Guer a été mis à jour le 2026-05-30 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
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