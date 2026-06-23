Conférence: Les petites bêtes à poils de l’Igue du Gral, habitants inattendus Quercy ? Cabrerets
jeudi 22 octobre 2026 · Cabrerets
Informations pratiques
Cabrerets
Conférence: Les petites bêtes à poils de l’Igue du Gral, habitants inattendus Quercy ?
Lieu-dit Pech Merle Cabrerets Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 18:30:00
fin : 2026-10-22
Date(s) :
2026-10-22
Plusieurs milliers de restes osseux et dentaires appartenant au lièvre variable, au lapin de garenne, au renard, au glouton, au blaireau, au putois, à la belette et à l’hermine, ont été découverts à L’Igue du Gral
Plusieurs milliers de restes osseux et dentaires appartenant au lièvre variable, au lapin de garenne, au renard, au glouton, au blaireau, au putois, à la belette et à l’hermine, ont été découverts à L’Igue du Gral. Que nous apprend la présence de ces animaux dans cet aven sur l’évolution du climat dans cette partie du Quercy ? Que nous indique-t-elle
quant aux comportements de chasse des populations préhistoriques ? Cette conférence tentera de faire la part belle à ces animaux trop rarement mis en lumière lorsqu’on parle du passé préhistorique.
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Lieu-dit Pech Merle Cabrerets 46330 Lot Occitanie +33 5 65 30 84 65 archeologies-coordination@orange.fr
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English :
Several thousand bone and tooth remains belonging to the mountain hare, the wild rabbit, the fox, the wolverine, the badger, the polecat, %E0 the weasel, and %E0 the ermine,%A0have %E9t%E9 been %E9d%E9covered %E0 L’Igue du Gral
L’événement Conférence: Les petites bêtes à poils de l’Igue du Gral, habitants inattendus Quercy ? Cabrerets a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Cahors Vallée du Lot
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