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Conférence: Les petites bêtes à poils de l’Igue du Gral, habitants inattendus Quercy ? Cabrerets

jeudi 22 octobre 2026 · Cabrerets

Conférence: Les petites bêtes à poils de l’Igue du Gral, habitants inattendus Quercy ? Cabrerets

Informations pratiques

Début
jeudi 22 octobre 2026
Fin
jeudi 22 octobre 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
Lieu-dit Pech Merle
Ville
46330 Cabrerets
Département
Lot
Tarif
Gratuit

Cabrerets

Conférence: Les petites bêtes à poils de l’Igue du Gral, habitants inattendus Quercy ?

Lieu-dit Pech Merle Cabrerets Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 18:30:00
fin : 2026-10-22

Date(s) :
2026-10-22

Plusieurs milliers de restes osseux et dentaires appartenant au lièvre variable, au lapin  de garenne, au renard, au glouton, au blaireau, au putois, à la belette et à l’hermine, ont été découverts à L’Igue du Gral

Plusieurs milliers de restes osseux et dentaires appartenant au lièvre variable, au lapin  de garenne, au renard, au glouton, au blaireau, au putois, à la belette et à l’hermine, ont été découverts à L’Igue du Gral. Que nous apprend la présence de ces animaux dans cet aven sur l’évolution du climat dans cette partie du Quercy ? Que nous indique-t-elle 

quant aux comportements de chasse des populations préhistoriques ? Cette conférence tentera de faire la part belle à ces animaux trop rarement mis en lumière lorsqu’on parle du passé préhistorique.

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Lieu-dit Pech Merle Cabrerets 46330 Lot Occitanie +33 5 65 30 84 65  archeologies-coordination@orange.fr

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English :

Several thousand bone and tooth remains belonging to the mountain hare, the wild rabbit, the fox, the wolverine, the badger, the polecat, %E0 the weasel, and %E0 the ermine,%A0have %E9t%E9 been %E9d%E9covered %E0 L’Igue du Gral

L’événement Conférence: Les petites bêtes à poils de l’Igue du Gral, habitants inattendus Quercy ? Cabrerets a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Cahors Vallée du Lot

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