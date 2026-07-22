Informations pratiques

Nancy

Conférence Les Plantes font leur Cinéma

10 Rue Baron Louis Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-27 15:00:00

fin : 2026-09-27 16:15:00

Date(s) :

2026-09-27

Rendez-vous automnal de la grainothèque… dédié aux plantes et à leurs secrets.

Conférence avec l’autrice Katia Astafieff qui vous dévoilera la place étonnante du végétal dans l’imaginaire et la culture.

Réservation obligatoire.Tout public

0 .

10 Rue Baron Louis Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 39 00 63

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English :

Fall event at the seed library… dedicated to plants and their secrets.

A talk with author Katia Astafieff, who will reveal the surprising role of plants in the imagination and culture.

Reservations required.

L’événement Conférence Les Plantes font leur Cinéma Nancy a été mis à jour le 2026-08-23 par DESTINATION NANCY