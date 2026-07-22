Conférence Les Plantes font leur Cinéma Nancy
dimanche 27 septembre 2026 · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Conférence Les Plantes font leur Cinéma
10 Rue Baron Louis Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-27 15:00:00
fin : 2026-09-27 16:15:00
Date(s) :
2026-09-27
Rendez-vous automnal de la grainothèque… dédié aux plantes et à leurs secrets.
Conférence avec l’autrice Katia Astafieff qui vous dévoilera la place étonnante du végétal dans l’imaginaire et la culture.
Réservation obligatoire.Tout public
0 .
10 Rue Baron Louis Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 39 00 63
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English :
Fall event at the seed library… dedicated to plants and their secrets.
A talk with author Katia Astafieff, who will reveal the surprising role of plants in the imagination and culture.
Reservations required.
L’événement Conférence Les Plantes font leur Cinéma Nancy a été mis à jour le 2026-08-23 par DESTINATION NANCY
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