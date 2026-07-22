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AGENDA · Nancy

Conférence Les Plantes font leur Cinéma Nancy

dimanche 27 septembre 2026 · Nancy

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
10 Rue Baron Louis
Ville
54000 Nancy
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
0 Gratuit

Nancy

Conférence Les Plantes font leur Cinéma

10 Rue Baron Louis Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-27 15:00:00
fin : 2026-09-27 16:15:00

Date(s) :
2026-09-27

Rendez-vous automnal de la grainothèque… dédié aux plantes et à leurs secrets.
Conférence avec l’autrice Katia Astafieff qui vous dévoilera la place étonnante du végétal dans l’imaginaire et la culture.

Réservation obligatoire.Tout public
0  .

10 Rue Baron Louis Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 39 00 63 

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English :

Fall event at the seed library… dedicated to plants and their secrets.
A talk with author Katia Astafieff, who will reveal the surprising role of plants in the imagination and culture.

Reservations required.

L’événement Conférence Les Plantes font leur Cinéma Nancy a été mis à jour le 2026-08-23 par DESTINATION NANCY

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