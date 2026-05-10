Conférence – Les visages de la beauté coréenne Université Ouverte – Université Paris Cité Paris
Conférence – Les visages de la beauté coréenne Université Ouverte – Université Paris Cité Paris samedi 23 mai 2026.
La beauté est-elle un idéal fixe ou bien un lieu de discussion, de
tensions, de regards sans cesse renouvelés ? Qu’il s’agisse des beautés de
l’époque Joseon tardive, ou des stars de la Hallyu, la vague culturelle coréenne
contemporaine, la beauté en Corée apparaît tout autant comme une conversation
façonnée par une culture, des normes, des transgressions que par une continuité
parfaite et uniforme.
Cette présentation prend appui sur l’exposition K-Beauty :
Beauté coréenne, histoire d’un phénomène afin de penser la beauté non
comme un idéal figé, mais comme un espace de conversation. De l’époque Joseon à
aujourd’hui, elle se construit à travers des tensions — entre retenue et
transgressions, tradition et modernité, influences locales et globales, clins
d’œil à l’histoire ou au futur, aussi bien dans les images anciennes que dans
les représentations contemporaines.
Vous aurez la possibilité d’acheter le livre à la fin de la conférence, ainsi que de le faire dédicacer !
Dans le cadre du K-plus festival 2026, l’Université Ouverte proposera de nouveau un cycle de conférences et tables rondes gratuites et ouvertes à tous !
Le samedi 23 mai 2026
de 15h00 à 16h00
gratuit Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-23T18:00:00+02:00
fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-23T15:00:00+02:00_2026-05-23T16:00:00+02:00
Université Ouverte – Université Paris Cité Halles aux Farines – Esplanade Vidal-Naquet 75013 Paris
https://www.k-plusfestival.com/ universite-ouverte@u-paris.fr
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