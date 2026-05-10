Conférence « Les visites de l’année sans pareille 1845-1846 » à la Maison d’Auguste Comte par Michel Blanc, président de la Bibliothèque des amis de l’instruction Maison d’Auguste Comte Paris
Conférence « Les visites de l’année sans pareille 1845-1846 » à la Maison d’Auguste Comte par Michel Blanc, président de la Bibliothèque des amis de l’instruction Maison d’Auguste Comte Paris mercredi 20 mai 2026.
CONFERENCE:
Les visites de « l’année sans pareille »
Par Michel Blanc
(MCF honoraire, Université Paris X Nanterre)
. Dans le cadre de la programmation culturelle de l’exposition « Comte: la vie rue Monsieur-le-Prince »
Si l’on examine attentivement les 27 visites qu’effectua l’égérie d’Auguste Comte au 10 rue Monsieur le Prince et en retour les rares visites du philosophe au 7 rue Payenne, on trouve de la matière pour mieux saisir la nature de leur relation et sa dynamique propre.
D’un côté une confiance qui se consolide peu à peu, une amitié précieuse; de l’autre une passion souffrante qui confine à l’adoration. L’examen de l’intime partagé, de l’Autre chez Soi, appelle un effort imaginatif d’autant plus intéressant, potentiellement fructueux, qu’il s’appuie sur des traces ou des objets tangibles, des témoignages précieusement conservés.
Auguste Comte et Clotilde de Vaux, les moments privilégiés et ambigus d’un partage de l’intimité
Le mercredi 20 mai 2026
de 19h00 à 20h00
gratuit
Inscription obligatoire: auguste.comte.paris@gmail.com ou par téléphone: 01 43 26 08 56
Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-20T22:00:00+02:00
fin : 2026-05-20T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-20T19:00:00+02:00_2026-05-20T20:00:00+02:00
Maison d’Auguste Comte 10 rue Monsieur-le-Prince 75006 Paris
+33143260856 auguste.comte.paris@gmail.com
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