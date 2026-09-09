Conférénce: Les voies inattendues MPT du polygone Valence
vendredi 11 septembre 2026 · MPT du polygone · Valence
Informations pratiques
Valence
Conférénce: Les voies inattendues
MPT du polygone 20 avenue de l’Yser Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 09:00:00
fin : 2026-09-11 16:30:00
Date(s) :
2026-09-11
Ouvert à toutes les personnes âgées de plus de 60 ans.
Financé par la Commission des Financeurs de la Prévention et de la Perte d’Autonomie de la Drôme.
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MPT du polygone 20 avenue de l’Yser Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 35 48 17 62 artsdelaparoleetdelimage@gmail.com
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English :
Open to all individuals aged 60 and older.
Funded by the Drôme Commission for the Prevention of Disability and Loss of Autonomy.
L’événement Conférénce: Les voies inattendues Valence a été mis à jour le 2026-08-25 par Valence Romans Tourisme
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