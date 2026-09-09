Conférénce: Les voies inattendues MPT du polygone Valence

Informations pratiques

Valence

Conférénce: Les voies inattendues

MPT du polygone 20 avenue de l’Yser Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 09:00:00

fin : 2026-09-11 16:30:00

Date(s) :

2026-09-11

Ouvert à toutes les personnes âgées de plus de 60 ans.

Financé par la Commission des Financeurs de la Prévention et de la Perte d’Autonomie de la Drôme.

.

MPT du polygone 20 avenue de l’Yser Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 35 48 17 62 artsdelaparoleetdelimage@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Open to all individuals aged 60 and older.

Funded by the Drôme Commission for the Prevention of Disability and Loss of Autonomy.

L’événement Conférénce: Les voies inattendues Valence a été mis à jour le 2026-08-25 par Valence Romans Tourisme