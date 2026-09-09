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Conférénce: Les voies inattendues MPT du polygone Valence

vendredi 11 septembre 2026 · MPT du polygone · Valence

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
MPT du polygone
Adresse
20 avenue de l'Yser
Ville
26000 Valence
Département
Drôme
Tarif

Valence

Conférénce: Les voies inattendues

MPT du polygone 20 avenue de l’Yser Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 09:00:00
fin : 2026-09-11 16:30:00

Date(s) :
2026-09-11

Ouvert à toutes les personnes âgées de plus de 60 ans.
Financé par la Commission des Financeurs de la Prévention et de la Perte d’Autonomie de la Drôme.
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MPT du polygone 20 avenue de l’Yser Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 35 48 17 62  artsdelaparoleetdelimage@gmail.com

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English :

Open to all individuals aged 60 and older.
Funded by the Drôme Commission for the Prevention of Disability and Loss of Autonomy.

L’événement Conférénce: Les voies inattendues Valence a été mis à jour le 2026-08-25 par Valence Romans Tourisme

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