Informations pratiques

Valence

Valence en Gastronomie Festival: Le Brunch des Chefs

Champ de Mars Valence Drôme

Tarif : 36 – 36 – 36 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 10:00:00

fin : 2026-09-13 10:00:00

Date(s) :

2026-09-11

Participez à un brunch gourmand à la découverte de mets préparés spécialement par des chefs et maisons gastronomiques d’excellence ! Créations originales salées et sucrées, boissons chaudes et froides le brunch façon Valence en Gastronomie Festival !

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Champ de Mars Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

Join us for a gourmet brunch and discover dishes specially prepared by top chefs and renowned gourmet restaurants! Original savory and sweet creations, hot and cold beverages: brunch, Valence-style, at the Gastronomy Festival!

L’événement Valence en Gastronomie Festival: Le Brunch des Chefs Valence a été mis à jour le 2026-07-04 par Valence Romans Tourisme