Conférence l’Histoire de La Sauvetat-du-Dropt Maison des Loisirs La Sauvetat-du-Dropt

Maison des Loisirs 43 Avenue de Grammont La Sauvetat-du-Dropt Lot-et-Garonne
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-05
2026-06-05
L’association Arts et Cultures en Liberté vous propose de découvrir les traces du passé du village. Elle est donnée par l’historien Dominique Aumônier. On vous y attend nombreux !
Maison des Loisirs 43 Avenue de Grammont La Sauvetat-du-Dropt 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 17 88 20 artsetculturesenliberte@gmail.com
English : Conférence l’Histoire de La Sauvetat-du-Dropt
The association Arts et Cultures en Liberté invites you to discover the traces of the village’s past. The lecture is given by historian Dominique Aumônier. We look forward to seeing you there!
