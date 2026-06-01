Conférence : l’histoire de l’orgue de Saint-Julien, Eglise Saint-Julien, Caen

Conférence : l’histoire de l’orgue de Saint-Julien 19 et 20 septembre Eglise Saint-Julien Calvados

Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

A 15h, un diaporama sera présenté dans l’église, expliquant l’historique et le fonctionnement de l’orgue puis la visite se poursuivra à la tribune où chaque visiteur pourra découvrir l’intérieur du buffet ainsi que la console où vos questions trouveront très certainement une réponse grâce aux explications et démonstrations aux claviers de l’organiste. Un diaporama en continu et silencieux illustrera l’histoire de l’église st Julien.

Eglise Saint-Julien 25 rue des carrières Saint-Julien, 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie 06 61 78 10 51 Visite et découverte d’un grand orgue (sa console, et l’intérieur de son buffet) avec explications et exemples aux claviers, par l’organiste. Accessible par tram et bus. Rampe d’accès dans l’église et parking pour les handicapés.

A 15h, un diaporama sera présenté dans l’église, expliquant l’historique et le fonctionnement de l’orgue puis la visite se poursuivra à la tribune où chaque visiteur pourra découvrir l’intérieur du…

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