Conférence : l’hôtel Westminster, un siècle d’élégance Touquettoise, Hôtel Le Westminster, Le Touquet-Paris-Plage

Informations pratiques

Conférence : l’hôtel Westminster, un siècle d’élégance Touquettoise Samedi 19 septembre, 16h30 Hôtel Le Westminster Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

À la frontière entre bâtiment et monument, l’Hôtel Le Westminster fait partie intégrante du patrimoine de la station balnéaire, incarnant un véritable symbole d’élégance et de raffinement. Depuis 100 ans, cet édifice emblématique se dresse en témoin immuable de l’histoire du Touquet-Paris-Plage. Entre son architecture Art Déco, ses influences britanniques et les nombreuses personnalités qui y ont séjourné, venez (re)découvrir l’histoire passionnante de l’Hôtel Le Westminster. Dans le cadre des 100 ans de l’établissement et des Journées européennes du Patrimoine, Alice guide-conférencière au Pôle Patrimoine & Nature vous en révélera tous les secrets.Samedi à 16h30 (durée : 1h30 environ) | Jauge limitée | Accès sur réservation obligatoire au 03 21 06 72 00 ou sur www.letouquet.com | Départ : perron de l’hôtel Westminster | Animé par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&Co

Hôtel Le Westminster avenue du Verger, 62520 Le Touquet-Paris-Plage Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 21 06 72 00 »}, {« type »: « link », « value »: « https://reservation.elloha.com/?IdPublication=e131b1cb-89f0-4564-8c9c-91436faa7c94&culture=fr-FR&idoi=7b27dc44-ee42-4e28-b7f8-1dbee819032d&idPrestation=82372f4e-e9de-45d7-8a75-5c08960b7b29&searchFirstAvailableDates=1 »}] [{« link »: « http://www.letouquet.com »}, {« link »: « http://%C2%A7lequet.com »}]

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