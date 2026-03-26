Conférence L’IA au quotidien Comprendre, choisir, agir Lycée Emmanuel Chabrier Yssingeaux
Conférence L’IA au quotidien Comprendre, choisir, agir Lycée Emmanuel Chabrier Yssingeaux mercredi 1 avril 2026.
Conférence L’IA au quotidien Comprendre, choisir, agir
Lycée Emmanuel Chabrier Le Piny-Haut Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 19:00:00
fin : 2026-04-01
Date(s) :
2026-04-01
Conférence animée par Marianne DABBADIE, Docteure en Sciences de l’information et la communication, Experte IA. Conférence ouverte à tout public. Réservation conseillée. Entrée libre.
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Lycée Emmanuel Chabrier Le Piny-Haut Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 02 87
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English :
Hosted by Marianne DABBADIE, PhD in Information and Communication Sciences, AI Expert. Open to the general public. Reservations recommended. Free admission.
L’événement Conférence L’IA au quotidien Comprendre, choisir, agir Yssingeaux a été mis à jour le 2026-03-24 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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