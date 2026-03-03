Conférence L’image officielle des présidents de la Ve République Salle des fêtes Bar-le-Duc

Conférence L’image officielle des présidents de la Ve République

Salle des fêtes 12 Rue Lapique Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR

2

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-06-03 18:30:00

fin : 2026-06-03 20:00:00

Date(s) :

2026-06-03

Par Jean-Sébastien Bertrand, conférencier.

L’image officielle des présidents de la République française est tout aussi construite que les portraits des monarques des temps anciens. À travers cette conférence, les portraits des présidents de la Ve République seront analysés afin de découvrir les coulisses de ces clichés. Du photographe à la lumière, de la composition au détail, ces clichés n’auront plus de secrets !

Places limitée, réservation obligatoire.Adultes

2 .

Salle des fêtes 12 Rue Lapique Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 76 14 67 musee@meusegrandsud.fr

By Jean-Sébastien Bertrand, lecturer.

The official image of the presidents of the French Republic is just as constructed as the portraits of the monarchs of ancient times. In this lecture, the portraits of the presidents of the Fifth Republic will be analyzed to reveal what goes on behind the scenes of these photographs. From the photographer to the lighting, from the composition to the detail, these shots will no longer hold any secrets!

Places limited, booking essential.

