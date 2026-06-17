Conférence L’insurrection de 1851 dans la mémoire collective Rue du Trélus Digne-les-Bains jeudi 19 novembre 2026.

Digne-les-Bains

Conférence L’insurrection de 1851 dans la mémoire collective

Rue du Trélus Archives départementales Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-19 18:00:00

fin : 2026-11-19 19:00:00

Date(s) :

2026-11-19

L’insurrection républicaine de décembre 1851 est fondatrice d’une tradition politique qui a marqué l’histoire politique du Sud-Est pendant un siècle.

Conférence par Jean-Marie Guillon, professeur émérite à l’université d’Aix-Marseille.

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Rue du Trélus Archives départementales Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 36 75 00 archives04@le04.fr

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English : Conference The insurrection of 1851 in collective memory

The republican insurrection of December 1851 is a founder of a political tradition that marked the political history of the South-East for a century.

Conference by Jean-Marie Guillon, emeritus professor at the Aix-Marseille university.

L’événement Conférence L’insurrection de 1851 dans la mémoire collective Digne-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme Provence Alpes Digne les Bains