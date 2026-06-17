Conférence L’insurrection de 1851 dans la mémoire collective Rue du Trélus Digne-les-Bains
Conférence L’insurrection de 1851 dans la mémoire collective Rue du Trélus Digne-les-Bains jeudi 19 novembre 2026.
Digne-les-Bains
Conférence L’insurrection de 1851 dans la mémoire collective
Rue du Trélus Archives départementales Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-19 18:00:00
fin : 2026-11-19 19:00:00
Date(s) :
2026-11-19
L’insurrection républicaine de décembre 1851 est fondatrice d’une tradition politique qui a marqué l’histoire politique du Sud-Est pendant un siècle.
Conférence par Jean-Marie Guillon, professeur émérite à l’université d’Aix-Marseille.
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Rue du Trélus Archives départementales Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 36 75 00 archives04@le04.fr
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English : Conference The insurrection of 1851 in collective memory
The republican insurrection of December 1851 is a founder of a political tradition that marked the political history of the South-East for a century.
Conference by Jean-Marie Guillon, emeritus professor at the Aix-Marseille university.
L’événement Conférence L’insurrection de 1851 dans la mémoire collective Digne-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme Provence Alpes Digne les Bains
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