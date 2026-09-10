Conférence littéraire Journées Nationales de l’Architecture allée Jean Legras Vandœuvre-lès-Nancy

Informations pratiques

Vandœuvre-lès-Nancy

Conférence littéraire Journées Nationales de l’Architecture

allée Jean Legras accès par la rue Gabriel Péri Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-10-15 09:00:00

fin : 2026-10-15 18:00:00

Date(s) :

2026-10-15

La Ville de Vandœuvre vous invite à 3 animations dans le cadre des JNA au Charmois J’ai échangé mon père contre trois tortues trottantes, 16/10 >18h à la Médiathèque Prouvé Mode d’emploi, 17/10 >9h-12h à la Médiathèque L’héritage Prouvé, 17/10 >15h-16hTout public

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allée Jean Legras accès par la rue Gabriel Péri Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 57 80 58 31

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English :

The City of Vand?uvre invites you to three events as part of National Youth Days: at Le Charmois: I Traded My Dad for Three Crawling Turtles, Oct. 16, 6:00 p.m.%A0%E0 at the Media Center: Prouvé: A User’s Guide, October 17, 9:00 a.m.–12:00 p.m. at the Media Library: The Prouvé Legacy, October 17, 3:00–4:00 p.m.

L’événement Conférence littéraire Journées Nationales de l’Architecture Vandœuvre-lès-Nancy a été mis à jour le 2026-09-01 par DESTINATION NANCY