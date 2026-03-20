Conférence LSF/FR sur L’art à travers les artistes sourds par Juliette Dalle Médiathèque la Canopée Paris

La Canopée vous invite à rencontrer l’artiste Juliette Dalle, créatrice de la maison d’édition de puzzles Nébelya. Lors de cette conférence, elle présentera son expérience et mettra en avant l’art sourd.

En présence d’interprètes LSF/FR.

Sur inscription obligatoire(adultes)

Qui est Juliette Dalle ?

Juliette Dalle est ingénieure CNRS spécialisée en littérature LSF aux universités de Jean Jaurès et Paul Sabatier. Grâce à ses études des beaux-arts et sa licence d’Histoire de l’Art, elle est également médiatrice culturelle depuis 20 ans au musée les Abattoirs de Toulouse, membre de l’association régionale des médiateurs sourds d’Occitanie GACO-LSF – Guilde des Arts et de la Culture en Occitanie-LSF.

Portrait Juliette Dalle ; Crédits : Juliette Dalle

Logo GACO-LSF ; Crédits : GACO-LSF

Logo CNRS ; Crédits : CNRS

Dans le cadre du mois parisien du handicap, la Médiathèque la Canopée accueille Juliette Dalle, créatrice des éditions Nébelya.

Le vendredi 12 juin 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-12T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-13T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-12T19:00:00+02:00_2026-06-12T21:00:00+02:00

Médiathèque la Canopée 10 passage de la Canopée 75001 Paris

+33149709280 mediatheque.canopee@paris.fr https://www.facebook.com/bibcanopee https://www.facebook.com/bibcanopee



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