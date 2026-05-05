David Dupuis présente « L’Épreuve de l’invisible : Carnets d’anthropologie psychédélique », Librairie Compagnie, PARIS

David Dupuis présente « L’Épreuve de l’invisible : Carnets d’anthropologie psychédélique » Mardi 19 mai, 19h30 Librairie Compagnie Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-19T19:30:00+02:00 – 2026-05-19T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-19T19:30:00+02:00 – 2026-05-19T23:59:00+02:00

Venez découvrir « L’Épreuve de l’invisible : Carnets d’anthropologie psychédélique » publié aux Éditions du Seuil.

Au programme : discussion et signature.

Entrée libre – Livre en vente sur place.

Photographie © Jérôme Panconi

Librairie Compagnie 58 rue des écoles,PARIS PARIS 75005 Quartier de la Sorbonne Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-david-dupuis-presente-lepreuve-de-linvisible-carnets-danthropologie-psychedelique-1987811215857 »}] [{« link »: « https://compagnie.url.fr/LisezDavidDupuis »}]

Venez découvrir « L’Épreuve de l’invisible : Carnets d’anthropologie psychédélique » publié aux Éditions du Seuil. Au programme : discussion et signature.Entrée libre – Livre en vente su … Rencontre-Dédicace