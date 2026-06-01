Conférence Maladies, l’alimentation, suspecte n°1 ? Amphithéâtre Cuénot Nancy

Nancy

Conférence Maladies, l’alimentation, suspecte n°1 ?

Amphithéâtre Cuénot 11bis/13 rue Godron Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-06-18 18:30:00

fin : 2026-06-18 20:30:00

Date(s) :

2026-06-18

Gluten, lactose, cadmium, pesticides, malbouffe, régimes en tout genre… les sujets d’actualité et les inquiétudes ne manquent pas concernant le rapport entre alimentation et santé.

Alors comment y voir plus clair avec toutes ces problématiques plus ou moins concrètes ? Faut-il repenser complètement notre consommation ou mieux faire la part des choses entre fantasmes, fausses promesses nutrionnelles et réalité du quotidien ? Grâce à nos expert·e·s en diététique, en maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI) et aux recherches actuelles sur ces sujets, venez débattre et bien vous informer sur nos comportements alimentaires.Adultes

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Amphithéâtre Cuénot 11bis/13 rue Godron Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 99 97

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English :

Gluten, lactose, cadmium, pesticides, junk food, all kinds of diets… there’s no shortage of hot topics and concerns regarding the relationship between food and health.

So how can we make sense of all these issues, some more concrete than others? Should we completely rethink our eating habits, or better distinguish between myths, false nutritional promises, and everyday reality? Thanks to our experts in dietetics and chronic inflammatory bowel disease (IBD), as well as current research on these topics, come discuss and learn more about our eating habits.

L’événement Conférence Maladies, l’alimentation, suspecte n°1 ? Nancy a été mis à jour le 2026-06-12 par DESTINATION NANCY