Conférence Media Express Médiathèque Manufacture Nancy
samedi 26 septembre 2026 · Médiathèque Manufacture · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Conférence Media Express
Médiathèque Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-26 11:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Curieux, nouvel abonné ou fidèle de la médiathèque, venez (re)découvrir les différents espaces en moins d’une heure. L’occasion pour vous de poser vos questions et de donner votre avis sur la médiathèque.Adultes
0 .
Médiathèque Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy 54042NancyCedex Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 39 00 63
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Whether you’re curious, a new member, or a loyal patron of the media center, come and (re)discover the different areas in less than an hour. This is your chance to ask questions and share your thoughts about the media center.
L’événement Conférence Media Express Nancy a été mis à jour le 2026-08-23 par DESTINATION NANCY
À voir aussi à Nancy (Meurthe-et-Moselle)
- Ateliers, stages de loisirs Atelier des vacances À poils, à plumes et à écailles Musée de l’École de Nancy Nancy 26 août 2026
- Spectacle, représentation Chorale Chœur de Rock École de musique TEMPO Rives de Meurthe Nancy 26 août 2026
- Festival Camp Climat Nancy 2026 Muséum-Aquarium de Nancy Nancy 27 août 2026
- Concert Amours d’été Grooves en mouvement et rythmes d’été Rives de Meurthe Nancy 27 août 2026
- La dernière patiente, Cameo Saint Sébastien, Nancy 27 août 2026