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AGENDA · Nancy

Conférence Media Express Médiathèque Manufacture Nancy

samedi 26 septembre 2026 · Médiathèque Manufacture · Nancy

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Médiathèque Manufacture
Adresse
10 rue Baron Louis
Ville
54042NancyCedex Nancy
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
0 Gratuit

Nancy

Conférence Media Express

Médiathèque Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-26 11:00:00
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

Curieux, nouvel abonné ou fidèle de la médiathèque, venez (re)découvrir les différents espaces en moins d’une heure. L’occasion pour vous de poser vos questions et de donner votre avis sur la médiathèque.Adultes
0  .

Médiathèque Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy 54042NancyCedex Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 39 00 63 

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English :

Whether you’re curious, a new member, or a loyal patron of the media center, come and (re)discover the different areas in less than an hour. This is your chance to ask questions and share your thoughts about the media center.

L’événement Conférence Media Express Nancy a été mis à jour le 2026-08-23 par DESTINATION NANCY

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