Conférence Media Express Médiathèque Manufacture Nancy

Informations pratiques

Nancy

Conférence Media Express

Médiathèque Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-26 11:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Curieux, nouvel abonné ou fidèle de la médiathèque, venez (re)découvrir les différents espaces en moins d’une heure. L’occasion pour vous de poser vos questions et de donner votre avis sur la médiathèque.Adultes

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Médiathèque Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy 54042NancyCedex Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 39 00 63

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English :

Whether you’re curious, a new member, or a loyal patron of the media center, come and (re)discover the different areas in less than an hour. This is your chance to ask questions and share your thoughts about the media center.

L’événement Conférence Media Express Nancy a été mis à jour le 2026-08-23 par DESTINATION NANCY