Amiens

Conférence MOBILE QUAND LA MAISON DE LA CULTURE ÉDITAIT UNE REVUE (1971-1976)…

23 place Notre-Dame Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-18 18:15:00

fin : 2026-05-18

Date(s) :

2026-05-18

Dans les années 1970, la Maison de la Culture d’Amiens lance une nouvelle plaquette de

communication, qui prend les apparences d’une véritable revue. Mobile est à la fois un

outil de communication et un magnifique objet visuel.

Par Christophe Bident, professeur de théâtre à l’UPJV

Dans les années 1970, la Maison de la Culture d’Amiens lance une nouvelle plaquette de

communication, qui prend les apparences d’une véritable revue. Mobile est à la fois un

outil de communication et un magnifique objet visuel.

Par Christophe Bident, professeur de théâtre à l’UPJV .

23 place Notre-Dame Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 22 58 98 ciap@amiens-metropole.com

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English :

In the 1970s, Amiens?s Maison de la Culture launched a new communications brochure

which took on the appearance of a real magazine. Mobile is both a

communication tool and a magnificent visual object.

By Christophe Bident, professor of theater at UPJV

L’événement Conférence MOBILE QUAND LA MAISON DE LA CULTURE ÉDITAIT UNE REVUE (1971-1976)… Amiens a été mis à jour le 2024-09-27 par OT D’AMIENS