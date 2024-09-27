Conférence MOBILE QUAND LA MAISON DE LA CULTURE ÉDITAIT UNE REVUE (1971-1976)… Amiens
Conférence MOBILE QUAND LA MAISON DE LA CULTURE ÉDITAIT UNE REVUE (1971-1976)… Amiens lundi 18 mai 2026.
Amiens
Conférence MOBILE QUAND LA MAISON DE LA CULTURE ÉDITAIT UNE REVUE (1971-1976)…
23 place Notre-Dame Amiens Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-18 18:15:00
fin : 2026-05-18
Date(s) :
2026-05-18
Dans les années 1970, la Maison de la Culture d’Amiens lance une nouvelle plaquette de
communication, qui prend les apparences d’une véritable revue. Mobile est à la fois un
outil de communication et un magnifique objet visuel.
Par Christophe Bident, professeur de théâtre à l’UPJV
Dans les années 1970, la Maison de la Culture d’Amiens lance une nouvelle plaquette de
communication, qui prend les apparences d’une véritable revue. Mobile est à la fois un
outil de communication et un magnifique objet visuel.
Par Christophe Bident, professeur de théâtre à l’UPJV .
23 place Notre-Dame Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 22 58 98 ciap@amiens-metropole.com
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English :
In the 1970s, Amiens?s Maison de la Culture launched a new communications brochure
which took on the appearance of a real magazine. Mobile is both a
communication tool and a magnificent visual object.
By Christophe Bident, professor of theater at UPJV
L’événement Conférence MOBILE QUAND LA MAISON DE LA CULTURE ÉDITAIT UNE REVUE (1971-1976)… Amiens a été mis à jour le 2024-09-27 par OT D’AMIENS
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