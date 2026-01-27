Conférence Monet, peindre l’air, la lumière et l’eau Château de Simiane Valréas

Conférence Monet, peindre l’air, la lumière et l’eau

Château de Simiane 8 place Aristide Briand Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19 18:00:00

fin : 2026-03-19 19:30:00

Date(s) :

2026-03-19

Le jeudi 19 mars 2026, le Château de Simiane vous invite à une conférence exceptionnelle consacrée à l’un des plus grands maîtres de l’impressionnisme Claude Monet Peindre l’air, la lumière et l’eau.

.

Château de Simiane 8 place Aristide Briand Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 30 44 accueil-chateau@mairie-valreas.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On Thursday, March 19, 2026, Château de Simiane invites you to an exceptional conference devoted to one of the greatest masters of Impressionism: Claude Monet? Painting air, light and water.

L’événement Conférence Monet, peindre l’air, la lumière et l’eau Valréas a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes