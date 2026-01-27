Conférence Monet, peindre l’air, la lumière et l’eau Château de Simiane Valréas
Le jeudi 19 mars 2026, le Château de Simiane vous invite à une conférence exceptionnelle consacrée à l’un des plus grands maîtres de l’impressionnisme Claude Monet Peindre l’air, la lumière et l’eau.
Château de Simiane 8 place Aristide Briand Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 30 44 accueil-chateau@mairie-valreas.fr
On Thursday, March 19, 2026, Château de Simiane invites you to an exceptional conference devoted to one of the greatest masters of Impressionism: Claude Monet? Painting air, light and water.
