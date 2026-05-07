Amiens

Conférence Musée de Picardie Egyptomania, de la Renaissance à la Révolution

2 rue Puvis de Chavannes Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-12 18:30:00

fin : 2026-11-12

Date(s) :

2026-11-12

Par Pierre Stépanoff, conservateur du patrimoine et directeur des Musées d’Amiens.

Tout comme la Grèce ou Rome, l’Egypte fait l’objet d’une redécouverte passionnée par les hommes de la Renaissance.

Cette conférence évoquera cet intérêt constant chez les artistes, du XVème siècle jusqu’à la Révolution française, entre érudition et fascination.

Sur réservation. Dans la limite des places disponibles. 2€.

Par Pierre Stépanoff, conservateur du patrimoine et directeur des Musées d’Amiens.

Tout comme la Grèce ou Rome, l’Egypte fait l’objet d’une redécouverte passionnée par les hommes de la Renaissance.

Cette conférence évoquera cet intérêt constant chez les artistes, du XVème siècle jusqu’à la Révolution française, entre érudition et fascination.

Sur réservation. Dans la limite des places disponibles. 2€. .

2 rue Puvis de Chavannes Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 14 00 museedepicardie@amiens-metropole.com

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English :

By Pierre Stépanoff, curator and director of Amiens Museums.

Like Greece and Rome, Egypt was the object of a passionate rediscovery by Renaissance men.

This talk will explore the constant interest of artists, from the 15th century to the French Revolution, between erudition and fascination.

Reservations required. Subject to availability. 2?.

L’événement Conférence Musée de Picardie Egyptomania, de la Renaissance à la Révolution Amiens a été mis à jour le 2026-05-07 par OT D’AMIENS