Conférence Mythes et réalités de la bataille de Verdun Salle des fêtes de l’hôtel de Ville Bar-le-Duc
Conférence Mythes et réalités de la bataille de Verdun Salle des fêtes de l’hôtel de Ville Bar-le-Duc jeudi 12 novembre 2026.
Bar-le-Duc
Conférence Mythes et réalités de la bataille de Verdun
Salle des fêtes de l’hôtel de Ville 12 Rue Lapique Bar-le-Duc Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-11-12 18:15:00
fin : 2026-11-12
Date(s) :
2026-11-12
La Société des Lettres de Bar-le-Duc vous invite à assister à la conférence donnée par Monsieur Jean-Luc Demandre Mythes et réalités de la bataille de Verdun .
Entrée gratuite.Tout public
0 .
Salle des fêtes de l’hôtel de Ville 12 Rue Lapique Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 6 47 37 66 73 stelettresbld@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Société des Lettres de Bar-le-Duc invites you to attend the lecture given by Mr. Jean-Luc Demandre: Myths and realities of the Battle of Verdun .
Free admission.
L’événement Conférence Mythes et réalités de la bataille de Verdun Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-02-27 par OT SUD MEUSE
À voir aussi à Bar-le-Duc (Meuse)
- In Vino Visitas Salon du vin Bar-le-Duc 25 avril 2026
- Brocante d’objets anciens Rue François de Guise Bar-le-Duc 26 avril 2026
- Trail des Ducs et marche populaire de la Duchesse Bar-le-Duc 26 avril 2026
- Conférence Le soft power à la française, entre culture et diplomatie (1880-2020) Salle des fêtes Bar-le-Duc 29 avril 2026
- Mai à Vélo 2026, ASCE 55, Bar-le-Duc 1 mai 2026