Bourges

Conférence Nohant, une maison en partages artistiques

Espace PITA Play In The Attic Bourges Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-22 16:00:00

fin : 2026-11-22

Date(s) :

2026-11-22

Georges Buisson, ancien administrateur de la Maison de George Sand à Nohant, donnera une conférence sur le thème Nohant, une maison en partages artistiques

Cette intervention abordera la dimension intime et créative du lieu de vie de George Sand, espace de création et de rencontres artistiques.

.

Espace PITA Play In The Attic Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 50 34 14 21 playintheattic@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Georges Buisson, former administrator of the Maison de George Sand in Nohant, will give a talk on the theme: Nohant, une maison en partages artistiques (Nohant, a house of artistic sharing)

This talk will explore the intimate and creative dimensions of George Sand’s home, a space for artistic cre

L’événement Conférence Nohant, une maison en partages artistiques Bourges a été mis à jour le 2026-04-13 par BERRY