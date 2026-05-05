Conférence On se met au vert Médiathèque de Valence Sud Valence
Conférence On se met au vert Médiathèque de Valence Sud Valence jeudi 21 mai 2026.
Valence
Conférence On se met au vert
Médiathèque de Valence Sud 33 rue Albert Thomas Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 18:30:00
fin : 2026-05-21 18:30:00
Date(s) :
2026-05-21
Et si les arbres avaient bien plus de secrets à nous révéler qu’on ne l’imagine ?
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Médiathèque de Valence Sud 33 rue Albert Thomas Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 93 82 mediatheque.valencesud@valenceromansagglo.fr
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English :
What if trees had more secrets to reveal than we imagine?
L’événement Conférence On se met au vert Valence a été mis à jour le 2026-04-30 par Valence Romans Tourisme
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