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Conférence On se met au vert Médiathèque de Valence Sud Valence

Conférence On se met au vert Médiathèque de Valence Sud Valence jeudi 21 mai 2026.

Lieu : Médiathèque de Valence Sud

Adresse : 33 rue Albert Thomas

Ville : 26000 Valence

Département : Drôme

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : jeudi 21 mai 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Valence

Conférence On se met au vert

Médiathèque de Valence Sud 33 rue Albert Thomas Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 18:30:00
fin : 2026-05-21 18:30:00

Date(s) :
2026-05-21

Et si les arbres avaient bien plus de secrets à nous révéler qu’on ne l’imagine ?
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Médiathèque de Valence Sud 33 rue Albert Thomas Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 93 82  mediatheque.valencesud@valenceromansagglo.fr

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English :

What if trees had more secrets to reveal than we imagine?

L’événement Conférence On se met au vert Valence a été mis à jour le 2026-04-30 par Valence Romans Tourisme

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