Conférence On se met au vert Médiathèque de Valence Sud Valence

Valence

Conférence On se met au vert

Médiathèque de Valence Sud 33 rue Albert Thomas Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 18:30:00

fin : 2026-05-21 18:30:00

Date(s) :

2026-05-21

Et si les arbres avaient bien plus de secrets à nous révéler qu’on ne l’imagine ?

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Médiathèque de Valence Sud 33 rue Albert Thomas Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 93 82 mediatheque.valencesud@valenceromansagglo.fr

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English :

What if trees had more secrets to reveal than we imagine?

L’événement Conférence On se met au vert Valence a été mis à jour le 2026-04-30 par Valence Romans Tourisme