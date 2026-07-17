Conférence par Isabelle Chapuis, Ludo-Médiathèque Max-Pol Fouchet, Châtillon
samedi 19 septembre 2026 · Ludo-Médiathèque Max-Pol Fouchet · Châtillon
Informations pratiques
Conférence par Isabelle Chapuis Samedi 19 septembre, 16h00 Ludo-Médiathèque Max-Pol Fouchet Hauts-de-Seine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Conférence par Isabelle Chapuis, photographe exposant sur les grilles du square Jean Moulin jusqu’au 4 octobre 2026 et temps d’échange.
Lors de cette intervention l’artiste présentera les moments clés de son parcours et les différents travaux qui l’ont fait connaitre ; avec un focus particulier sur le projet « Vivant, Le sacre du corps », exposé à Chatillon sur les grilles du square Jean Moulin. Un travail qui a fait l’objet de son premier livre. Au cours de cette rencontre, Isabelle Chapuis partagera le cheminement d’une série, de la création à la réalisation jusqu’à sa diffusion en exposition et à travers l’aventure du livre.
En parallèle de son travail de photographe plasticienne elle est aussi photographe thérapeutique, une pratique à laquelle elle s’est formée. Aujourd’hui elle a développé sa propre méthode et utilise la photo tel un outil d’exploration de soi. Elle a conçu un voyage intérieur invitant chacun à libérer la voix du corps et explorer la force transformatrice de l’image. Elle partagera cette dimension de la photographie « qui prend soin », celle qui peut être au service de la résilience d’un individu.
Sur inscription : ludomediatheque-chatillon.fr | ludo-mediatheque@chatillon92.fr
Ludo-Médiathèque Max-Pol Fouchet 2 rue Lasègue 92320 Châtillon Châtillon 92320 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 46 54 15 56 https://www.ludomediatheque-chatillon.fr/ https://www.instagram.com/ludomediathequedechatillon/ [{« type »: « email », « value »: « ludo-mediatheque@chatillon92.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ludomediatheque-chatillon.fr/ »}] [{« link »: « mailto:ludo-mediatheque@chatillon92.fr »}]
Conférence par la photographe Isabelle Chapuis
©Isabelle Chapuis
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