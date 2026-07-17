Conférence par Monique Barrier, La Folie Desmares – Maison du Patrimoine, Châtillon
samedi 19 septembre 2026 · La Folie Desmares - Maison du Patrimoine · Châtillon
Informations pratiques
Conférence par Monique Barrier 19 et 20 septembre La Folie Desmares – Maison du Patrimoine Hauts-de-Seine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Conférence par Monique Barrier : « Les multiples Folies de la Région Parisienne mœurs et frivolités du XVIIe siècle finissant » (le Régent, la Palatine… et Charlotte Desmares). L’occupation de la Folie par la Congrégation de Sœurs Dominicaines (100 ans d’Histoire) sera elle aussi évoquée.
La Folie Desmares – Maison du Patrimoine 13 rue de la gare 92320 Châtillon Châtillon 92320 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 46 68 10 37 http://maisondupatrimoine-chatillon92.fr Folie du XVIIIe siècle, maison de campagne de Claude Ballon danseur des Rois Louis XIV et Louis XV métro ligne 13 Châtillon -Montrouge tram T6 centre ville ou bus 194 et 195 ou 188 arrêt Hôtel de ville
Conférence « Les multiples Folies de la Région Parisienne mœurs et frivolités du XVIIe siècle finissant »
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