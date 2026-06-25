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Conférence PARLEMENT DU PAYSAGE, Éducation, avenir, transmission Amiens

Conférence PARLEMENT DU PAYSAGE, Éducation, avenir, transmission Amiens mercredi 4 novembre 2026.

Adresse
2 place Léon Gontier
Ville
80000 Amiens
Département
Somme
Début
mercredi 4 novembre 2026
Fin
mercredi 4 novembre 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif

Amiens

Conférence PARLEMENT DU PAYSAGE, Éducation, avenir, transmission

2 place Léon Gontier Amiens Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-04 19:00:00
fin : 2026-11-04

Date(s) :
2026-11-04

Les sociologues de l’éducation Margot Déage & François Dubet analysent les tensions entre jeunesse et institutions.
Que transmettrons-nous aux futures générations ?

MER 4 NOV • 19H

Sur réservation
Les sociologues de l’éducation Margot Déage & François Dubet analysent les tensions entre jeunesse et institutions.
Que transmettrons-nous aux futures générations ?

MER 4 NOV • 19H

Sur réservation   .

2 place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79 

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English :

Educational sociologists Margot D’Age and François Dubet analyze the tensions between young people and institutions.
What will we pass on to future generations?

WED, NOV. 4 at 7:00 p.m.

By reservation only

L’événement Conférence PARLEMENT DU PAYSAGE, Éducation, avenir, transmission Amiens a été mis à jour le 2026-06-25 par OT D’AMIENS

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