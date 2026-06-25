Conférence PARLEMENT DU PAYSAGE, Éducation, avenir, transmission Amiens
Conférence PARLEMENT DU PAYSAGE, Éducation, avenir, transmission Amiens mercredi 4 novembre 2026.
Amiens
Conférence PARLEMENT DU PAYSAGE, Éducation, avenir, transmission
2 place Léon Gontier Amiens Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-04 19:00:00
fin : 2026-11-04
Date(s) :
2026-11-04
Les sociologues de l’éducation Margot Déage & François Dubet analysent les tensions entre jeunesse et institutions.
Que transmettrons-nous aux futures générations ?
MER 4 NOV • 19H
Sur réservation
Les sociologues de l’éducation Margot Déage & François Dubet analysent les tensions entre jeunesse et institutions.
Que transmettrons-nous aux futures générations ?
MER 4 NOV • 19H
Sur réservation .
2 place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Educational sociologists Margot D’Age and François Dubet analyze the tensions between young people and institutions.
What will we pass on to future generations?
WED, NOV. 4 at 7:00 p.m.
By reservation only
L’événement Conférence PARLEMENT DU PAYSAGE, Éducation, avenir, transmission Amiens a été mis à jour le 2026-06-25 par OT D’AMIENS
À voir aussi à Amiens (Somme)
- Concert symphonique — Au cœur de la musique latine Amiens 30 juin 2026
- Voyage au coeur de l’été, Cloîre Dewailly, Amiens 1 juillet 2026
- 22éme edition Voyage au coeur de l’été Amiens 1 juillet 2026
- LES COMÉDIES MUSICALES FÊTENT LA MUSIQUE Amiens 2 juillet 2026
- Ateliers Maison Jules Verne Lecture par arpentage Adulte Amiens 2 juillet 2026