Conférence PARLEMENT DU PAYSAGE, Éducation, avenir, transmission Amiens
Conférence PARLEMENT DU PAYSAGE, Éducation, avenir, transmission Amiens vendredi 12 février 2027.
Amiens
Conférence PARLEMENT DU PAYSAGE, Éducation, avenir, transmission
2 place Léon Gontier Amiens Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-12 18:00:00
fin : 2027-02-12
Date(s) :
2027-02-12
Ce qui empêche le mal
Justine Lacroix, professeure de théorie politique à l’Université Libre de Bruxelles met en perspective le droit, la justice, l’éthique et l’empathie comme barrières à la violence.
VEN 12 FÉV • 18h
Sur réservation
Ce qui empêche le mal
Justine Lacroix, professeure de théorie politique à l’Université Libre de Bruxelles met en perspective le droit, la justice, l’éthique et l’empathie comme barrières à la violence.
VEN 12 FÉV • 18h
Sur réservation .
2 place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79
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English :
What Prevents Evil
Justine Lacroix, professor of political theory at the Université Libre de Bruxelles, examines law, justice, ethics, and empathy as barriers to violence.
FRI, FEB 12 at 6 p.m.
Reservations required
L’événement Conférence PARLEMENT DU PAYSAGE, Éducation, avenir, transmission Amiens a été mis à jour le 2026-06-25 par OT D’AMIENS
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