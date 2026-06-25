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Conférence PARLEMENT DU PAYSAGE, Éducation, avenir, transmission Amiens

Conférence PARLEMENT DU PAYSAGE, Éducation, avenir, transmission Amiens vendredi 12 février 2027.

Adresse
2 place Léon Gontier
Ville
80000 Amiens
Département
Somme
Début
vendredi 12 février 2027
Fin
vendredi 12 février 2027
Heure de début
18:00:00
Tarif

Amiens

Conférence PARLEMENT DU PAYSAGE, Éducation, avenir, transmission

2 place Léon Gontier Amiens Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-12 18:00:00
fin : 2027-02-12

Date(s) :
2027-02-12

Ce qui empêche le mal
Justine Lacroix, professeure de théorie politique à l’Université Libre de Bruxelles met en perspective le droit, la justice, l’éthique et l’empathie comme barrières à la violence.

VEN 12 FÉV • 18h

Sur réservation
Ce qui empêche le mal
Justine Lacroix, professeure de théorie politique à l’Université Libre de Bruxelles met en perspective le droit, la justice, l’éthique et l’empathie comme barrières à la violence.

VEN 12 FÉV • 18h

Sur réservation   .

2 place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79 

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English :

What Prevents Evil
Justine Lacroix, professor of political theory at the Université Libre de Bruxelles, examines law, justice, ethics, and empathy as barriers to violence.

FRI, FEB 12 at 6 p.m.

Reservations required

L’événement Conférence PARLEMENT DU PAYSAGE, Éducation, avenir, transmission Amiens a été mis à jour le 2026-06-25 par OT D’AMIENS

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