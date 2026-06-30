Conférence PARLEMENT DU PAYSAGE, Science, imaginaire et récits du progrès Amiens
dimanche 13 décembre 2026 · Amiens
Informations pratiques
Amiens
Conférence PARLEMENT DU PAYSAGE, Science, imaginaire et récits du progrès
2 place Léon Gontier Amiens Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-13 14:00:00
fin : 2026-12-13
Date(s) :
2026-12-13
Embarquez avec le paléontologue et biologiste marin Bruno David, ancien président du Muséum national d’histoire naturelle, et l’historien Sylvain Venayre à la découverte des fragilités des fonds marins, et des enjeux de leur préservation et de l’imaginaire qu’ils suscitent.
DIM 13 DÉC • 14h
Sur réservation
Embarquez avec le paléontologue et biologiste marin Bruno David, ancien président du Muséum national d’histoire naturelle, et l’historien Sylvain Venayre à la découverte des fragilités des fonds marins, et des enjeux de leur préservation et de l’imaginaire qu’ils suscitent.
DIM 13 DÉC • 14h
Sur réservation .
2 place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79
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English :
Join paleontologist and marine biologist Bruno David, former president of the Mus%National Museum of Natural History, and historian Sylvain Venayre on a journey to discover the fragility of the seafloor, the challenges of its preservation, and the imagination it inspires.
SUN, DEC 13 at 2:00 p.m.
By reservation
L’événement Conférence PARLEMENT DU PAYSAGE, Science, imaginaire et récits du progrès Amiens a été mis à jour le 2026-06-25 par OT D’AMIENS
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