Informations pratiques

Amiens

Conférence PARLEMENT DU PAYSAGE, Science, imaginaire et récits du progrès

2 place Léon Gontier Amiens Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-13 14:00:00

fin : 2026-12-13

Date(s) :

2026-12-13

Embarquez avec le paléontologue et biologiste marin Bruno David, ancien président du Muséum national d’histoire naturelle, et l’historien Sylvain Venayre à la découverte des fragilités des fonds marins, et des enjeux de leur préservation et de l’imaginaire qu’ils suscitent.

DIM 13 DÉC • 14h

Sur réservation

Embarquez avec le paléontologue et biologiste marin Bruno David, ancien président du Muséum national d’histoire naturelle, et l’historien Sylvain Venayre à la découverte des fragilités des fonds marins, et des enjeux de leur préservation et de l’imaginaire qu’ils suscitent.

DIM 13 DÉC • 14h

Sur réservation .

2 place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79

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English :

Join paleontologist and marine biologist Bruno David, former president of the Mus%National Museum of Natural History, and historian Sylvain Venayre on a journey to discover the fragility of the seafloor, the challenges of its preservation, and the imagination it inspires.

SUN, DEC 13 at 2:00 p.m.

By reservation

L’événement Conférence PARLEMENT DU PAYSAGE, Science, imaginaire et récits du progrès Amiens a été mis à jour le 2026-06-25 par OT D’AMIENS