Sauzé-entre-Bois

Conférence Patois et moi

Médiathèque La Fabrik Sauzé-Vaussais Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 10:30:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Eric Nowak passe en revue les (très) nombreuses dénominations poitevines des tourteaux fromagés, gâteaux fromagés, petatous et grimolles, ainsi que les différentes variantes de ces recettes. C’est l’occasion de montrer, à contrecourant des opinions couramment répandues, l’ambivalence des termes tourteau, fromagé et fromageou, qui s’avèrent tous pouvoir désigner différentes sortes de pâtisseries.

C’est aussi l’occasion, en fouillant la mémoire des plus anciens témoins, et en plongeant à la fois dans les vieux ouvrages de folkloristes du 19ème siècle, de découvrir des variantes anciennes de fromagés ou de

grimolles, dont le souvenir s’est perdu. C’est enfin l’occasion, en faisant un tour chez nos voisins, de faire le lien avec les pâtisseries cousines,

tant de Saintonge, que du Berry, du Bourbonnais, d’Auvergne et du Limousin, en mettant en évidence la grande famille des clafoutis… .

Médiathèque La Fabrik Sauzé-entre-Bois 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 56 61 foyerruralmelleran@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence Patois et moi

L’événement Conférence Patois et moi Sauzé-entre-Bois a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Pays Mellois