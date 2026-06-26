Conférence Patois et moi Sauzé-entre-Bois
Conférence Patois et moi Sauzé-entre-Bois samedi 5 septembre 2026.
Sauzé-entre-Bois
Conférence Patois et moi
Médiathèque La Fabrik Sauzé-Vaussais Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 10:30:00
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Eric Nowak passe en revue les (très) nombreuses dénominations poitevines des tourteaux fromagés, gâteaux fromagés, petatous et grimolles, ainsi que les différentes variantes de ces recettes. C’est l’occasion de montrer, à contrecourant des opinions couramment répandues, l’ambivalence des termes tourteau, fromagé et fromageou, qui s’avèrent tous pouvoir désigner différentes sortes de pâtisseries.
C’est aussi l’occasion, en fouillant la mémoire des plus anciens témoins, et en plongeant à la fois dans les vieux ouvrages de folkloristes du 19ème siècle, de découvrir des variantes anciennes de fromagés ou de
grimolles, dont le souvenir s’est perdu. C’est enfin l’occasion, en faisant un tour chez nos voisins, de faire le lien avec les pâtisseries cousines,
tant de Saintonge, que du Berry, du Bourbonnais, d’Auvergne et du Limousin, en mettant en évidence la grande famille des clafoutis… .
Médiathèque La Fabrik Sauzé-entre-Bois 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 56 61 foyerruralmelleran@gmail.com
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English : Conférence Patois et moi
L’événement Conférence Patois et moi Sauzé-entre-Bois a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Pays Mellois
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