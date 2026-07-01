Conférence : patrimoine en danger, Carré d’art, Nîmes

Informations pratiques

Conférence : patrimoine en danger Samedi 19 septembre, 11h00 Carré d’art Gard

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Présentation d’une sélection de livres d’artistes liés à la collection du Carré d’Art – Musée d’art contemporain, au réseau des bibliothèques et à l’ESBAN, autour du thème « patrimoine en danger ».

La rencontre sera animée par Eddy Noblet, Alexandre Simonet, Claudio Galleri et Emmanuella Stauron.

Carré d’art Place de la Maison Carrée, 30000 Nîmes, France Nîmes 30000 La Placette Gard Occitanie +33466763570 https://www.carreartmusee.com Installé depuis 1993 dans le superbe bâtiment conçu par Lord Norman Foster, la collection du musée d’art contemporain illustre la période des années 1960 à nos jours, avec près de 400 œuvres. Parking : Maison Carrée, 9 places d’Assas. Tél : 04 66 67 26 76 (431 places dont 11 PMR) Bus : lignes 2, 3, A, B, C, D, I, J (arrêts Carré d’Art, Antonin, Rue Racine) Bâtiment accessible à tous

Présentation d’une sélection de livres d’artistes liées à la collection du Carré d’Art – Musée d’art contemporain et, du réseau des bibliothèques et de l’ESBAN, autour du thème « patrimoine en danger…