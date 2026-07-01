Conférence : patrimoine et mémoire en péril ?, Hôtel Rivet, Nîmes

Informations pratiques

Conférence : patrimoine et mémoire en péril ? Samedi 19 septembre, 15h00 Hôtel Rivet Gard

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Parcourez les livres d’artiste issus des collections de l’École supérieure des beaux-arts et du centre de documentation du musée Carré d’Art.

Une visite-rencontre animée par Claudio Galleri et Emmanuella Stauron.

Hôtel Rivet 10 Grand Rue, 30000 Nîmes Nîmes 30000 Gard Occitanie

Parcourez les livres d’artiste des collections de l’École Supérieure des Beaux-Arts et du Centre de documentation – musée Carré d’Art. Une visite-rencontre animée par Claudio Galleri et Emmanuella…