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AGENDA · Nîmes

Conférence : patrimoine et mémoire en péril ?, Hôtel Rivet, Nîmes

samedi 19 septembre 2026 · Hôtel Rivet · Nîmes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Hôtel Rivet
Adresse
10 Grand Rue, 30000 Nîmes
Ville
30000 Nîmes
Département
Gard
Tarif
Gratuit. Sans réservation.

Conférence : patrimoine et mémoire en péril ? Samedi 19 septembre, 15h00 Hôtel Rivet Gard

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Parcourez les livres d’artiste issus des collections de l’École supérieure des beaux-arts et du centre de documentation du musée Carré d’Art.
Une visite-rencontre animée par Claudio Galleri et Emmanuella Stauron.

Hôtel Rivet 10 Grand Rue, 30000 Nîmes Nîmes 30000 Gard Occitanie
Parcourez les livres d’artiste des collections de l’École Supérieure des Beaux-Arts et du Centre de documentation – musée Carré d’Art. Une visite-rencontre animée par Claudio Galleri et Emmanuella…

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