Conférence : patrimoine et mémoire en péril ?, Hôtel Rivet, Nîmes
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel Rivet · Nîmes
Informations pratiques
Conférence : patrimoine et mémoire en péril ? Samedi 19 septembre, 15h00 Hôtel Rivet Gard
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Parcourez les livres d’artiste issus des collections de l’École supérieure des beaux-arts et du centre de documentation du musée Carré d’Art.
Une visite-rencontre animée par Claudio Galleri et Emmanuella Stauron.
Hôtel Rivet 10 Grand Rue, 30000 Nîmes Nîmes 30000 Gard Occitanie
Parcourez les livres d’artiste des collections de l’École Supérieure des Beaux-Arts et du Centre de documentation – musée Carré d’Art. Une visite-rencontre animée par Claudio Galleri et Emmanuella…
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