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Conférence : patrimoine religieux en péril, Ermenonville, Ermenonville

dimanche 20 septembre 2026 · Ermenonville

Conférence : patrimoine religieux en péril, Ermenonville, Ermenonville

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Ermenonville
Adresse
Place de l'Eglise, 60950 Ermenonville
Ville
60950 Ermenonville
Département
Oise
Tarif
Rendez-vous devant l'église à 14 h 25

Conférence : patrimoine religieux en péril Dimanche 20 septembre, 14h30 Ermenonville Oise

Rendez-vous devant l’église à 14 h 25

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Patrimoine religieux en péril, conférence par C. Keraudren, présidente de l’Association pour la Défense du Site d’Ermenonville
Du presbytère d’Ermenonville aux cures de France, sous l’Ancien Régime jusqu’au Concordat.

Ermenonville Place de l’Eglise, 60950 Ermenonville Ermenonville 60950 Oise Hauts-de-France
Patrimoine religieux en péril, conférence par C. Keraudren, présidente de l’Association pour la Défense du Site d’Ermenonville

©Keraudren

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