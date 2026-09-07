Conférence : patrimoine religieux en péril, Ermenonville, Ermenonville
dimanche 20 septembre 2026 · Ermenonville
Informations pratiques
Conférence : patrimoine religieux en péril Dimanche 20 septembre, 14h30 Ermenonville Oise
Rendez-vous devant l’église à 14 h 25
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Patrimoine religieux en péril, conférence par C. Keraudren, présidente de l’Association pour la Défense du Site d’Ermenonville
Du presbytère d’Ermenonville aux cures de France, sous l’Ancien Régime jusqu’au Concordat.
Ermenonville Place de l’Eglise, 60950 Ermenonville Ermenonville 60950 Oise Hauts-de-France
Patrimoine religieux en péril, conférence par C. Keraudren, présidente de l’Association pour la Défense du Site d’Ermenonville
©Keraudren
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