Conférence : patrimoine religieux en péril, Ermenonville, Ermenonville

Informations pratiques

Conférence : patrimoine religieux en péril Dimanche 20 septembre, 14h30 Ermenonville Oise

Rendez-vous devant l’église à 14 h 25

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Patrimoine religieux en péril, conférence par C. Keraudren, présidente de l’Association pour la Défense du Site d’Ermenonville

Du presbytère d’Ermenonville aux cures de France, sous l’Ancien Régime jusqu’au Concordat.

Ermenonville Place de l’Eglise, 60950 Ermenonville Ermenonville 60950 Oise Hauts-de-France

Patrimoine religieux en péril, conférence par C. Keraudren, présidente de l’Association pour la Défense du Site d’Ermenonville

©Keraudren