Les Journées Musicales Marcel Proust Lanterne magique Ermenonville

Informations pratiques

Ermenonville

Les Journées Musicales Marcel Proust Lanterne magique

Rue René de Girardin Ermenonville Oise

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 10:00:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10 2026-10-11

Cette 8ème édition des Journées Musicales Marcel Proust se déroulera au Château d’Ermenonville, les 9, 10 et 11 octobre 2026, sur le thème Proust et le cinéma avec comme invité d’honneur Camille Saint-Saëns

Château d’Ermenonville Salon Radziwill

La lanterne magique

Moment musical autour de l’histoire de Geneviève de Brabant, histoire qui sera projetée à partir d’une véritable lanterne magique

–

Ce moment sera composé d’une création d’Alexandre Jamar sur extrait de la Recherche où Proust parle de la lanterne magique puis d’un court poème humoristique mis en musique par Satie et intitulé Geneviève de Brabant .

–

Alaïa Michon (accordéon), Shao-Wei Chou (flûte), Diana Ligeti (violoncelle) & Claire Caudal (Comédienne Conservatoire de Paris)

Cette 8ème édition des Journées Musicales Marcel Proust se déroulera au Château d’Ermenonville, les 9, 10 et 11 octobre 2026, sur le thème Proust et le cinéma avec comme invité d’honneur Camille Saint-Saëns

Château d’Ermenonville Salon Radziwill

La lanterne magique

Moment musical autour de l’histoire de Geneviève de Brabant, histoire qui sera projetée à partir d’une véritable lanterne magique

–

Ce moment sera composé d’une création d’Alexandre Jamar sur extrait de la Recherche où Proust parle de la lanterne magique puis d’un court poème humoristique mis en musique par Satie et intitulé Geneviève de Brabant .

–

Alaïa Michon (accordéon), Shao-Wei Chou (flûte), Diana Ligeti (violoncelle) & Claire Caudal (Comédienne Conservatoire de Paris) .

Rue René de Girardin Ermenonville 60950 Oise Hauts-de-France jmmproust@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The 8th edition of the Marcel Proust Music Festival will take place at the Château d’Ermenonville, on October 9, 10, and 11, 2026, with the theme “Proust and Cinema” and Camille Saint-Saëns as the guest of honor

Château d’Ermenonville ? Radziwill Salon

%AB The Magic Lantern %BB

A musical interlude based on the story of Geneviève de Brabant, which will be projected using an authentic magic lantern

–

This segment will feature a composition by Alexandre Jamar based on an excerpt from *In Search of Lost Time* in which Proust discusses the magic lantern, followed by a short humorous poem set to music by Satie and titled “Genevi%E8ve de Brabant”Eve de Brabant%BB.

–

Ala%EFa Michon (accordion), Shao-Wei Chou (flute), Diana Ligeti (cello), and Claire Caudal (actress—Paris Conservatory)

L’événement Les Journées Musicales Marcel Proust Lanterne magique Ermenonville a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de Tourisme du Pays de Valois