Les Journées Musicales Marcel Proust Lanterne magique Ermenonville
samedi 10 octobre 2026 · Ermenonville
Informations pratiques
Ermenonville
Les Journées Musicales Marcel Proust Lanterne magique
Rue René de Girardin Ermenonville Oise
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 10:00:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10 2026-10-11
Cette 8ème édition des Journées Musicales Marcel Proust se déroulera au Château d’Ermenonville, les 9, 10 et 11 octobre 2026, sur le thème Proust et le cinéma avec comme invité d’honneur Camille Saint-Saëns
Château d’Ermenonville Salon Radziwill
La lanterne magique
Moment musical autour de l’histoire de Geneviève de Brabant, histoire qui sera projetée à partir d’une véritable lanterne magique
–
Ce moment sera composé d’une création d’Alexandre Jamar sur extrait de la Recherche où Proust parle de la lanterne magique puis d’un court poème humoristique mis en musique par Satie et intitulé Geneviève de Brabant .
–
Alaïa Michon (accordéon), Shao-Wei Chou (flûte), Diana Ligeti (violoncelle) & Claire Caudal (Comédienne Conservatoire de Paris)
Cette 8ème édition des Journées Musicales Marcel Proust se déroulera au Château d’Ermenonville, les 9, 10 et 11 octobre 2026, sur le thème Proust et le cinéma avec comme invité d’honneur Camille Saint-Saëns
Château d’Ermenonville Salon Radziwill
La lanterne magique
Moment musical autour de l’histoire de Geneviève de Brabant, histoire qui sera projetée à partir d’une véritable lanterne magique
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Ce moment sera composé d’une création d’Alexandre Jamar sur extrait de la Recherche où Proust parle de la lanterne magique puis d’un court poème humoristique mis en musique par Satie et intitulé Geneviève de Brabant .
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Alaïa Michon (accordéon), Shao-Wei Chou (flûte), Diana Ligeti (violoncelle) & Claire Caudal (Comédienne Conservatoire de Paris) .
Rue René de Girardin Ermenonville 60950 Oise Hauts-de-France jmmproust@gmail.com
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English :
The 8th edition of the Marcel Proust Music Festival will take place at the Château d’Ermenonville, on October 9, 10, and 11, 2026, with the theme “Proust and Cinema” and Camille Saint-Saëns as the guest of honor
Château d’Ermenonville ? Radziwill Salon
%AB The Magic Lantern %BB
A musical interlude based on the story of Geneviève de Brabant, which will be projected using an authentic magic lantern
–
This segment will feature a composition by Alexandre Jamar based on an excerpt from *In Search of Lost Time* in which Proust discusses the magic lantern, followed by a short humorous poem set to music by Satie and titled “Genevi%E8ve de Brabant”Eve de Brabant%BB.
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Ala%EFa Michon (accordion), Shao-Wei Chou (flute), Diana Ligeti (cello), and Claire Caudal (actress—Paris Conservatory)
L’événement Les Journées Musicales Marcel Proust Lanterne magique Ermenonville a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de Tourisme du Pays de Valois
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