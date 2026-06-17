[Sortie Nature] Les dragons des mares chez Rousseau! Ermenonville

Ermenonville

[Sortie Nature] Les dragons des mares chez Rousseau!

1 Rue René de Girardin Ermenonville Oise

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 14:30:00

fin : 2026-09-05 16:30:00

Date(s) :

2026-09-05

Notre animateur vous invite aux portes du fabuleux Parc Jean Jacques Rousseau pour y dénicher les dragons volants en cette fin de saison estivale.

A chasser en famille ou entre curieux de nature!

Cette activité vous est proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France

️ Samedi 5 septembre

de 14h30 à 16h30

Parc Jean-Jacques Rousseau Ermenonville

5€

Informations pratiques:

• Prévoir des chaussures de marche

• Prévoir des jumelles

• Prévoir un appareil photo

• Chiens non autorisés

Notre animateur vous invite aux portes du fabuleux Parc Jean Jacques Rousseau pour y dénicher les dragons volants en cette fin de saison estivale.

A chasser en famille ou entre curieux de nature!

Cette activité vous est proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France

️ Samedi 5 septembre

de 14h30 à 16h30

Parc Jean-Jacques Rousseau Ermenonville

5€

Informations pratiques:

• Prévoir des chaussures de marche

• Prévoir des jumelles

• Prévoir un appareil photo

• Chiens non autorisés .

1 Rue René de Girardin Ermenonville 60950 Oise Hauts-de-France

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Our guide invites you to the gates of the fabulous Jean-Jacques Rousseau Park to hunt for flying dragons as the summer season comes to a close.

Join the hunt with your family or with other nature lovers!

This activity is brought to you by the Hauts-de-France Nature Conservancy ?

?? Saturday, September 5

? from 2:30 p.m. to 4:30 p.m.

? Jean-Jacques Rousseau Park Ermenonville

? 5?

? Practical information:

? Wear walking shoes

? Bring binoculars

? Bring a camera

? Dogs are not allowed

L’événement [Sortie Nature] Les dragons des mares chez Rousseau! Ermenonville a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme du Pays de Valois