[Sortie Nature] Les dragons des mares chez Rousseau! Ermenonville
[Sortie Nature] Les dragons des mares chez Rousseau! Ermenonville samedi 5 septembre 2026.
Ermenonville
[Sortie Nature] Les dragons des mares chez Rousseau!
1 Rue René de Girardin Ermenonville Oise
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 14:30:00
fin : 2026-09-05 16:30:00
Date(s) :
2026-09-05
Notre animateur vous invite aux portes du fabuleux Parc Jean Jacques Rousseau pour y dénicher les dragons volants en cette fin de saison estivale.
A chasser en famille ou entre curieux de nature!
Cette activité vous est proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France
️ Samedi 5 septembre
de 14h30 à 16h30
Parc Jean-Jacques Rousseau Ermenonville
5€
Informations pratiques:
• Prévoir des chaussures de marche
• Prévoir des jumelles
• Prévoir un appareil photo
• Chiens non autorisés
Notre animateur vous invite aux portes du fabuleux Parc Jean Jacques Rousseau pour y dénicher les dragons volants en cette fin de saison estivale.
A chasser en famille ou entre curieux de nature!
Cette activité vous est proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France
️ Samedi 5 septembre
de 14h30 à 16h30
Parc Jean-Jacques Rousseau Ermenonville
5€
Informations pratiques:
• Prévoir des chaussures de marche
• Prévoir des jumelles
• Prévoir un appareil photo
• Chiens non autorisés .
1 Rue René de Girardin Ermenonville 60950 Oise Hauts-de-France
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Our guide invites you to the gates of the fabulous Jean-Jacques Rousseau Park to hunt for flying dragons as the summer season comes to a close.
Join the hunt with your family or with other nature lovers!
This activity is brought to you by the Hauts-de-France Nature Conservancy ?
?? Saturday, September 5
? from 2:30 p.m. to 4:30 p.m.
? Jean-Jacques Rousseau Park Ermenonville
? 5?
? Practical information:
? Wear walking shoes
? Bring binoculars
? Bring a camera
? Dogs are not allowed
L’événement [Sortie Nature] Les dragons des mares chez Rousseau! Ermenonville a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme du Pays de Valois
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