Les Journées Musicales Marcel Proust Saint-Saëns fait son cinéma Ermenonville

Informations pratiques

Ermenonville

Les Journées Musicales Marcel Proust Saint-Saëns fait son cinéma

Rue René de Girardin Ermenonville Oise

Tarif : 60 – 60 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 21:30:00

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-09

Cette 8ème édition des Journées Musicales Marcel Proust se déroulera au Château d’Ermenonville, les 9, 10 et 11 octobre 2026, sur le thème Proust et le cinéma avec comme invité d’honneur Camille Saint-Saëns

Château d’Ermenonville Salon Radziwill

Récital de piano et ciné-concert

Saint-Saëns fait son cinéma

Avec projection de l’assassinat du Duc de Guise , premier film ayant fait l’objet d’une commande musicale qui fut confiée à Camille Saint-Saëns

–

Improvisation à la manière de Liszt / L’assassinat du Duc de Guise / Liszt / Ravel

–

Pianiste Cyprien Katsaris

–

Ce concert sera suivi d’un cocktail champagne réservé aux spectateurs du concert et aux partenaires

Cette 8ème édition des Journées Musicales Marcel Proust se déroulera au Château d’Ermenonville, les 9, 10 et 11 octobre 2026, sur le thème Proust et le cinéma avec comme invité d’honneur Camille Saint-Saëns

Château d’Ermenonville Salon Radziwill

Récital de piano et ciné-concert

Saint-Saëns fait son cinéma

Avec projection de l’assassinat du Duc de Guise , premier film ayant fait l’objet d’une commande musicale qui fut confiée à Camille Saint-Saëns

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Improvisation à la manière de Liszt / L’assassinat du Duc de Guise / Liszt / Ravel

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Pianiste Cyprien Katsaris

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Ce concert sera suivi d’un cocktail champagne réservé aux spectateurs du concert et aux partenaires .

Rue René de Girardin Ermenonville 60950 Oise Hauts-de-France jmmproust@gmail.com

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English :

This 8th edition of the Marcel Proust Music Festival will take place at the Château d’Ermenonville, on October 9, 10, and 11, 2026, with the theme “Proust and Cinema” and Camille Saint-Saëns as the guest of honor

Château d’Ermenonville Radziwill Salon

Piano recital and film concert

“Saint-Saëns Takes on Cinema”

Featuring a screening of %AB The Assassination of the Duke of Guise %BB, the first film for which a musical score was commissioned and entrusted to %E0 Camille Saint-Sa%EBns

–

Improvisation in the Style of Liszt / The Assassination of the Duke of Guise / Liszt / Ravel

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Pianist: Cyprien Katsaris

–

This concert will be followed by a champagne reception reserved for concert attendees and partners

L’événement Les Journées Musicales Marcel Proust Saint-Saëns fait son cinéma Ermenonville a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de Tourisme du Pays de Valois