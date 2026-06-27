Informations pratiques

Ermenonville

Les Journées Musicales Marcel Proust Saint-Saëns invite récital de piano

Rue René de Girardin Ermenonville Oise

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 15:00:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Cette 8ème édition des Journées Musicales Marcel Proust se déroulera au Château d’Ermenonville, les 9, 10 et 11 octobre 2026, sur le thème Proust et le cinéma avec comme invité d’honneur Camille Saint-Saëns

Concert de Arthur Hinewinkell, lauréat du prestigieux Concours Reine Elisabeth en 2025, avec des oeuvres de Saint-Saens, Gounod, Hahn et Liszt.

Cette 8ème édition des Journées Musicales Marcel Proust se déroulera au Château d’Ermenonville, les 9, 10 et 11 octobre 2026, sur le thème Proust et le cinéma avec comme invité d’honneur Camille Saint-Saëns

Concert de Arthur Hinewinkell, lauréat du prestigieux Concours Reine Elisabeth en 2025, avec des oeuvres de Saint-Saens, Gounod, Hahn et Liszt. .

Rue René de Girardin Ermenonville 60950 Oise Hauts-de-France jmmproust@gmail.com

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English :

This 8th edition of the Marcel Proust Music Festival will take place at the Château d’Ermenonville, on October 9, 10, and 11, 2026, with the theme “Proust and Cinema” and Camille Saint-Saëns as the guest of honor

A concert by Arthur Hinewinkell, winner of the prestigious Queen Elisabeth Competition in 2025, featuring works by Saint-Saëns, Gounod, Hahn, and Liszt.

L’événement Les Journées Musicales Marcel Proust Saint-Saëns invite récital de piano Ermenonville a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de Tourisme du Pays de Valois