Les Journées Musicales Marcel Proust Musique sur pellicules concert Ermenonville

Informations pratiques

Ermenonville

Les Journées Musicales Marcel Proust Musique sur pellicules concert

Rue René de Girardin Ermenonville Oise

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 18:00:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Cette 8ème édition des Journées Musicales Marcel Proust se déroulera au Château d’Ermenonville, les 9, 10 et 11 octobre 2026, sur le thème Proust et le cinéma avec comme invité d’honneur Camille Saint-Saëns

Concert en ensemble à cordes et trompette de musiques de films cultes des années 1980 à 2000.

Musiques emblématiques de films très connus Le Parrain, Amarcord, La Dolce Vita, Ocean’s Eleven, Twilight, Mort à Venise, Cinema Paradiso, The Mission, La liste de Schindler …

Cette 8ème édition des Journées Musicales Marcel Proust se déroulera au Château d’Ermenonville, les 9, 10 et 11 octobre 2026, sur le thème Proust et le cinéma avec comme invité d’honneur Camille Saint-Saëns

Concert en ensemble à cordes et trompette de musiques de films cultes des années 1980 à 2000.

Musiques emblématiques de films très connus Le Parrain, Amarcord, La Dolce Vita, Ocean’s Eleven, Twilight, Mort à Venise, Cinema Paradiso, The Mission, La liste de Schindler … .

Rue René de Girardin Ermenonville 60950 Oise Hauts-de-France jmmproust@gmail.com

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English :

This 8th edition of the Marcel Proust Music Festival will take place at the Château d’Ermenonville, on October 9, 10, and 11, 2026, with the theme “Proust and Cinema” and Camille Saint-Saëns as the guest of honor

A concert featuring a string ensemble and trumpet performing iconic film scores from the 1980s to the 2000s.

Iconic scores from well-known films: The Godfather, Amarcord, La Dolce Vita, Ocean’s Eleven, Twilight, Death in Venice, Cinema Paradiso, The Mission, Schindler’s List…

L’événement Les Journées Musicales Marcel Proust Musique sur pellicules concert Ermenonville a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de Tourisme du Pays de Valois