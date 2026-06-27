Les Journées Musicales Marcel Proust Le cinéma & Proust / Proust et le cinéma conférence Ermenonville
samedi 10 octobre 2026 · Ermenonville
Informations pratiques
Ermenonville
Les Journées Musicales Marcel Proust Le cinéma & Proust / Proust et le cinéma conférence
Rue René de Girardin Ermenonville Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 11:00:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Cette 8ème édition des Journées Musicales Marcel Proust se déroulera au Château d’Ermenonville, les 9, 10 et 11 octobre 2026, sur le thème Proust et le cinéma avec comme invité d’honneur Camille Saint-Saëns
Conférence illustrée de Luc Fraisse sur Pourquoi Proust ne parle-t-il pas du cinéma et des rapports du cinéma avec l’œuvre de Proust.
Cette 8ème édition des Journées Musicales Marcel Proust se déroulera au Château d’Ermenonville, les 9, 10 et 11 octobre 2026, sur le thème Proust et le cinéma avec comme invité d’honneur Camille Saint-Saëns
Conférence illustrée de Luc Fraisse sur Pourquoi Proust ne parle-t-il pas du cinéma et des rapports du cinéma avec l’œuvre de Proust. .
Rue René de Girardin Ermenonville 60950 Oise Hauts-de-France jmmproust@gmail.com
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English :
This 8th edition of the Marcel Proust Music Festival will take place at the Château d’Ermenonville, on October 9, 10, and 11, 2026, with the theme “Proust and Cinema” and Camille Saint-Saëns as the guest of honor
An illustrated lecture by Luc Fraisse on “Why Doesn’t Proust Mention Cinema?” and the relationship between cinema and Proust’s work.
L’événement Les Journées Musicales Marcel Proust Le cinéma & Proust / Proust et le cinéma conférence Ermenonville a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de Tourisme du Pays de Valois
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