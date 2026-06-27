Les Journées Musicales Marcel Proust Saint-Saëns dans l’ombre de Vinteuil concert & cocktail Ermenonville

Informations pratiques

Ermenonville

Les Journées Musicales Marcel Proust Saint-Saëns dans l’ombre de Vinteuil concert & cocktail

Rue René de Girardin Ermenonville Oise

Tarif : 60 – 60 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 21:30:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Cette 8ème édition des Journées Musicales Marcel Proust se déroulera au Château d’Ermenonville, les 9, 10 et 11 octobre 2026, sur le thème Proust et le cinéma avec comme invité d’honneur Camille Saint-Saëns

Concert à géométrio variable avec le Trio George Sand et des musiciens de l’Orchestre Philharmonique de Radio-France et de l’Orchestre de l’Opéra de Paris.

Ce concert sera suivi d’un cocktail champagne réservé aux spectateurs du concert et aux partenaires.

Cette 8ème édition des Journées Musicales Marcel Proust se déroulera au Château d’Ermenonville, les 9, 10 et 11 octobre 2026, sur le thème Proust et le cinéma avec comme invité d’honneur Camille Saint-Saëns

Concert à géométrio variable avec le Trio George Sand et des musiciens de l’Orchestre Philharmonique de Radio-France et de l’Orchestre de l’Opéra de Paris.

Ce concert sera suivi d’un cocktail champagne réservé aux spectateurs du concert et aux partenaires. .

Rue René de Girardin Ermenonville 60950 Oise Hauts-de-France jmmproust@gmail.com

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English :

This 8th edition of the Marcel Proust Music Festival will take place at the Château d’Ermenonville, on October 9, 10, and 11, 2026, with the theme “Proust and Cinema” and Camille Saint-Saëns as the guest of honor

Concert featuring a variable ensemble with the George Sand Trio and musicians from the Radio France Philharmonic Orchestra and the Paris Opera Orchestra.

This concert will be followed by a champagne reception reserved for concertgoers and partners.

L’événement Les Journées Musicales Marcel Proust Saint-Saëns dans l’ombre de Vinteuil concert & cocktail Ermenonville a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de Tourisme du Pays de Valois