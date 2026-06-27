Les Journées Musicales Marcel Proust A la recherche de la Recherche Ermenonville

Informations pratiques

Ermenonville

Les Journées Musicales Marcel Proust A la recherche de la Recherche

Rue René de Girardin Ermenonville Oise

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 10:00:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10 2026-10-11

Cette 8ème édition des Journées Musicales Marcel Proust se déroulera au Château d’Ermenonville, les 9, 10 et 11 octobre 2026, sur le thème Proust et le cinéma avec comme invité d’honneur Camille Saint-Saëns

Château d’Ermenonville Salon Proust

Mise en regard commentée d’extraits de films sur la Recherche avec mise en regard sur différents sujets et commentés par Benoït Peeters (spécialiste de Raoul Ruiz), Michel Petrossian (compositeur féru de Proust) et Anne-Sophie Picon (de France Culture).

Cette 8ème édition des Journées Musicales Marcel Proust se déroulera au Château d’Ermenonville, les 9, 10 et 11 octobre 2026, sur le thème Proust et le cinéma avec comme invité d’honneur Camille Saint-Saëns

Château d’Ermenonville Salon Proust

Mise en regard commentée d’extraits de films sur la Recherche avec mise en regard sur différents sujets et commentés par Benoït Peeters (spécialiste de Raoul Ruiz), Michel Petrossian (compositeur féru de Proust) et Anne-Sophie Picon (de France Culture). .

Rue René de Girardin Ermenonville 60950 Oise Hauts-de-France jmmproust@gmail.com

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English :

This 8th edition of the Marcel Proust Music Festival will take place at the Château d’Ermenonville, on October 9, 10, and 11, 2026, with the theme “Proust and Cinema” and Camille Saint-Saëns as the guest of honor

Château d’Ermenonville Proust Salon

A curated screening of film excerpts related to *In Search of Lost Time*, with comparisons on various topics and commentary by Benoît Peeters (Raoul Ruiz specialist), Michel Petrossian (a composer passionate about Proust), and Anne-Sophie Picon (from France Culture).

L’événement Les Journées Musicales Marcel Proust A la recherche de la Recherche Ermenonville a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de Tourisme du Pays de Valois