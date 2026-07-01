Conférence “Patrimoines en résistance, de Tombouctou à Odessa”, Médiathèque Marc-Ferro, Saint-Germain-en-Laye
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Marc-Ferro · Saint-Germain-en-Laye
Informations pratiques
Conférence “Patrimoines en résistance, de Tombouctou à Odessa” Samedi 19 septembre, 15h00 Médiathèque Marc-Ferro Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Emmanuelle Loizeau vous présente cette exposition se déroulant du mercredi 20 mai 2026 au dimanche 3 janvier 2027 à la Cité de l’architecture. De Tombouctou à Odessa, de Bâmiyân à Gaza, les conflits armés font du patrimoine une cible privilégiée. Face à ces destructions, cette exposition interroge les gestes d’effacement, mais aussi les formes de résistance et de réparation qui permettent de penser l’avenir à partir des ruines. L’exposition réunit un ensemble exceptionnel de documents graphiques, d’œuvres d’art contemporain et de répliques numériques des sites perdus.
Médiathèque Marc-Ferro 9 rue Henri IV 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 70 46 40 00 »}, {« type »: « email », « value »: « bibliotheque@saintgermainenlaye.fr »}]
Conférence “Patrimoines en résistance, de Tombouctou à Odessa”
© Musée Guimet, Paris
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