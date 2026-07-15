Conférence Peter KNAPP BAUHAUS Fondation Vasarely Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Conférence Peter KNAPP BAUHAUS

Du 16/07/2026 au 16/07/2027 de 19h à 20h. Fondation Vasarely 1 avenue Marcel Pagnol Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 19:00:00

fin : 2027-07-16 20:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Le bon artisan n’est pas assez artiste et l’artiste n’est pas assez artisan , disait Walter Gropius en fondant en 1919, à Weimar, en Allemagne, le Bauhaus.

L’architecte engage Klee, Kandidsky et ltten comme professeurs. Ils vont inventer une nouvelle façon d’enseigner l’art en formant leurs élèves à de nombreuses disciplines comme le textile, l’architecture, la peinture, la sculpture, la photographie, le cinéma, le théâtre, le ballet …

Peter Knapp découvre la photographie à l’adolescence avant d’étudier les arts graphiques à l’École des Arts appliqués de Zurich avec Itten de 1946 à 1950.



Figure majeure de la photographie et du graphisme, Peter Knapp a profondément transformé l’image de la mode et de la presse contemporaine.



Son œuvre, à la croisée de la photographie, du design, de l’édition et du cinéma, demeure une référence internationale. .

Fondation Vasarely 1 avenue Marcel Pagnol Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 20 01 09 mediation@fondationvasarely.org

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English :

A good craftsman is not artistic enough, and an artist is not skilled enough, said Walter Gropius when he founded the Bauhaus in Weimar, Germany, in 1919.

L’événement Conférence Peter KNAPP BAUHAUS Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme d’Aix en Provence