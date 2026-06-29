Opéra Le Cimarron Hans Werner Henze (1926 2012) Théâtre du Jeu de Paume Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Opéra Le Cimarron Hans Werner Henze (1926 2012)

Du vendredi 17 au lundi 20 juillet 2026. Théâtre du Jeu de Paume 17 21 rue de l’Opéra Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 32 – 32 – 98 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-17

S’appuyant sur une mise en scène très physique, Elayce Ismail confère à ce récit poignant sa valeur mythique universelle et en révèle l’exceptionnel potentiel cathartique.

Le marron terme désignant à l’origine les animaux domestiques retournés à l’état sauvage après s’être échappés, et qui en vint ensuite à désigner les esclaves fugitifs trouvant refuge dans des lieux inaccessibles. En 1968, à Cuba, Hans Werner Henze découvrit par hasard le témoignage rare et poignant d’un ancien marron , alors centenaire, devenu par la suite participant à la guerre d’indépendance puis à la révolution. En collaboration avec Hans Magnus Enzensberger, Henze transforma ce témoignage en un véritable phénomène musical un récital expérimental d’une intensité dramatique, d’une force poétique, d’une rigueur vocale et d’une inventivité instrumentale sans pareilles, qui éveille au plus profond de l’âme des spectateurs une existence quotidienne faite de violence et de souffrance, suivie d’une fuite incertaine dans une forêt grouillante de créatures fantastiques, et enfin de l’intuition d’une fraternité révolutionnaire libératrice, telle l’apparition soudaine du ciel. .

Théâtre du Jeu de Paume 17 21 rue de l’Opéra Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 34 08 02 17

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Through a highly physical staging, Elayce Ismail imbues this poignant story with universal mythical significance and reveals its exceptional cathartic potential.

L’événement Opéra Le Cimarron Hans Werner Henze (1926 2012) Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme d’Aix en Provence