Layale Chaker & Sarafand / Festival d’Aix-en-Provence, Conservatoire Darius Milhaud, Aix-en-Provence

Layale Chaker & Sarafand / Festival d’Aix-en-Provence Jeudi 16 juillet, 21h00 Conservatoire Darius Milhaud Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-16T21:00:00+02:00 – 2026-07-16T22:30:00+02:00

Fin : 2026-07-16T21:00:00+02:00 – 2026-07-16T22:30:00+02:00

La compositrice libanaise Layale Chaker avec son quintet Sarafand a créé Radio Afloat, un programme à l’image de son univers sonore complexe et chaleureux, mêlant jazz, musique arabe et sonorités contemporaines. Outre Layale Chaker au violon et au chant, le quintet rassemble violoncelle, basse, batterie et clavier. Faisant écho au poème La Trace de la passion bleue de l’écrivain libanais Ounsi el-Hage, Radio Afloat – la vision d’une radio perdue en mer – explore les destins entrelacés des humains et de la nature et leur commune vulnérabilité, sous forme d’un voyage musical à travers la mémoire collective.

Conservatoire Darius Milhaud 380, avenue Wolfgang Amadeus Mozart 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13100 Cuques Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.festival-aix.com/content# »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@festival-aix.com »}, {« type »: « phone », « value »: « +33820670057 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.festival-aix.com/ »}] Le Conservatoire Darius Milhaud, au cœur du forum culturel, a été conçu par l’architecte japonais Kengo Kuma et inauguré en 2013. Son auditorium Campra, réalisé essentiellement en bois, est doté d’une scène de 240 m², d’une capacité d’accueil du public de 500 places et d’une acoustique de grande qualité. Arrêts de bus Cité du Livre, Archives, Rotonde et Gare routière, situés à 5 min à pied du conservatoire.

Parkings Méjanes et Rotonde, situés à 5 min à pied du conservatoire.

La compositrice libanaise Layale Chaker avec son quintet Sarafand a créé Radio Afloat, un programme à l’image de son univers sonore complexe et chaleureux, mêlant jazz, musique arabe et sonorités au…

© Anna Rakhvalova